Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 23/08/2025 18:40

Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.

Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Nhưng vài ngày trước tôi nghe tin vợ cũ sinh con. Lúc biết tin này tôi hoàn toàn sốc, cứ nghĩ người ta nghe nhầm. Thấy thế tôi liền lấy cớ hỏi thăm gọi cho vợ cũ. Cô ấy còn chối tôi nghe người ta nói bậy. Rõ ràng người nói với tôi tin này là người hàng xóm làm trong khoa sản, còn thấy vợ tôi trong phòng sinh. Cô ấy thấy cũng lạ khi vợ chồng tôi ly hôn chưa được bao lâu nên về nói lại với tôi.

Sau một hồi chối đây đẩy thì vợ tôi cũng nhận là mình sinh con nhưng chắc chắn rằng đó không phải là con của tôi. Tôi vẫn không tin những gì cô ấy nói. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang muốn né tránh tôi nên mới nói như thế. Hai vợ chồng mới ly hôn được 7 tháng, đứa trẻ đó không phải con của tôi thì là con của ai? Dù tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có rủi ro mà.

Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.

Cứ nghĩ thế mà tôi không thể để yên chuyện con của mình không có cha. Tôi liền đến nhà vợ cũ để nhận lại con. Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi đến, vợ cũ nhìn tôi buồn buồn rồi thở dài nói:

“Em cũng ước nó là con của anh, nhưng em không thể lừa dối anh nữa, đứa trẻ này thật sự không phải máu mủ của anh”.

Tôi nhìn đứa bé trai mới sinh 10 ngày giống tôi như đúc mà không thể tin vào những gì vợ cũ nói. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều này.

Thấy thế tôi càng giận hơn, trách vợ cũ vô tâm vô tình. Cô ấy đành cúi đầu tiết lộ một chuyện động trời: “Nó… là con của anh Tùng”.

Tôi chết lặng khi nghe cô ấy nói, Tùng là em trai của tôi. Chúng tôi là hai anh em hơn thua nhau 2 tuổi nhưng có ngoại hình khá giống nhau. Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.

Tôi và vợ lấy nhau được 1 năm thì ly hôn, vợ tôi là người chủ động viết đơn. Cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, chung sống ngột ngạt. Cũng trong thời gian trước khi chúng tôi ly hôn, Tùng ra Bắc làm việc. Tôi luôn hỏi em trai vì sao công việc ở đây đang tốt đẹp lại muốn chuyển đi xa như thế. Giờ thì tôi đã biết, chắc vì Tùng nảy sinh quan hệ với chị dâu nên mới thấy tội lỗi mà rời đi.

Vợ cũ của tôi nói từ khi Tùng đi cô ấy cũng ăn năn hối lỗi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng chẳng ngờ được cô ấy lại mang thai. Cô ấy chắc chắn đó là con của Tùng vì trong 1 năm mới cưới, chúng tôi đều dùng bao cao su khi quan hệ. Cô ấy cũng không nỡ bỏ máu mủ của mình, càng không muốn lừa gạt tôi cả đời. Vì thế cô ấy chọn ly hôn để hai mẹ con không còn liên quan gì đến anh em nhà tôi.

Sau cùng, vợ cũ còn xin tôi đừng nói với Tùng. Cô ấy biết tính Tùng chỉ là nhất thời qua đường. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô ấy chẳng còn mặt mũi nào với gia đình mình.

Thấy tình cảnh của vợ cũ như thế, tôi vừa giận lại vừa trách cô ấy, nhưng cũng không nỡ ghét đứa trẻ mới sinh kia. Dù sao thì đứa trẻ này cũng không có tội, lại còn là cháu của tôi. Chẳng lẽ mới sinh ra đã định nó cả đời không thể nhận cha và gia đình bên nội? Nhưng nếu để mọi người biết thì vợ cũ của tôi cũng không chịu nổi lời ra tiếng vào. Vậy tôi phải làm sao đây?

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Chỉ có một điều duy nhất, tôi là dân công trình. Thành ra một tháng chỉ ở nhà được chục ngày là cùng. Vợ tôi ở nhà, vừa phải cơm nước chăm con, vừa phải quán xuyến việc gia đình. Vì thế ngày nào không đi công tác, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Đời sống 55 phút trước
Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 24/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Bé gái 13 tuổi bị lừa vay 10 triệu xài rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu hút quý nhân, tiền vàng đổ vào nhà ào ào, vàng son như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN