Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 23/08/2025 12:20

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt.

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền. 

Nợ ngập đầu, căng thẳng xoay tiền, mẹ chồng quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học. 

Mình phải làm gì đây các mom?

nghan...@gmail.com

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Sau nhiều lần bị em chồng đâm sau lưng, tôi quyết ủ mưu để bắt thóp cô ấy. Công ty tôi có một anh tên Hùng. Anh ấy đã từng ly hôn vợ, nhưng gia cảnh khá, tính cách cũng rất ổn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng

Tâm sự 18 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang

Sao quốc tế 23 phút trước
Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 38 phút trước
56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Phát hiện thi thể người phụ nữ trên đường, nghi xe khách gây tai nạn rồi bỏ trốn

Phát hiện thi thể người phụ nữ trên đường, nghi xe khách gây tai nạn rồi bỏ trốn

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Phẫn nộ: Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình

Phẫn nộ: Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Xe máy tông đuôi container đang đậu, đôi nam nữ thương vong

Xe máy tông đuôi container đang đậu, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên

Nghẹt thở giải cứu 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về