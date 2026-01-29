Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó

Tâm sự 29/01/2026 22:30

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày.

Tôi có một chị gái, cả hai hơn kém nhau 3 tuổi, đều đến tuổi lấy chồng. Dù bố mẹ tôi không thúc giục nhưng ông bà mong chúng tôi có thể lấy chồng gần, không sống xa bố mẹ quá. Ngặt nỗi cả tôi và chị đều quen người ở tỉnh khác. Thay vì vẫn giữ quan hệ với người yêu như tôi bây giờ, chị tôi sợ bố mẹ buồn nên quyết định chia tay rồi lấy người chồng hiện tại cùng quê.

Quả thật chị gái tôi đã rất đau lòng khi chia tay mối tình sâu đậm đó, tôi biết chị âm thầm khóc một mình chẳng nói với ai. Nhưng chị thương bố mẹ về già sống không gần con gái, chẳng ai chăm sóc nên chị đành hy sinh hạnh phúc của mình. Tôi thương chị lắm, thường xuyên nhắn tin hỏi han chị.

 

 

Trời thương cho tấm lòng hiếu thảo của chị, anh rể là người đàn ông sống trách nhiệm, yêu chị tôi thật lòng. Nhưng anh rể lại không thường ở nhà, phải đi công tác nhiều ngày. Lần nào anh đi công tác xa nhà cũng đều đem quà về cho tôi và bố mẹ. Anh thật sự quý trọng chị nên cũng yêu thương gia đình tôi.

Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi 'hóa đá' khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây tôi bận ôn thi nên sang nhà bạn ở lại vài hôm để tiện ôn bài cùng nhau. Chẳng ngờ được, từ ngày tôi sang đã 3 hôm, ngày nào chị hàng xóm cũng dẫn người tình về, gây ra những âm thanh nhạy cảm. Tôi khá khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì. Bạn tôi nói người hàng xóm này đã quen sống như thế, chẳng ngại ngùng gì nên có sang nói chuyện cũng vô ích.

Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình. Tôi không định nhiều chuyện, vô tình liếc mắt nhìn sang người bên cạnh chị ta. Ngay sau đó, tôi chết điếng tại chỗ khi thấy khuôn mặt đó. Đó là anh rể của tôi!

Anh rể thấy tôi thì hoảng sợ và bối rối. Sau đó anh gọi tôi ra quán nước để nói chuyện. Anh nói yêu chị tôi còn người phụ nữ kia thì chỉ là qua đường cho vui. Anh viện lý do thường đi công tác không được gần vợ nên mới như thế. Anh nói anh biết chị gái tôi không quên được tình cũ, đến cả việc chăn gối với anh cũng lạnh nhạt tránh né. Anh rể đỏ mắt năn nỉ tôi đừng kể cho chị tôi biết.

Tôi thật sự oán giận người anh rể này, càng thấy thương chị gái của mình. Chị không lấy được người mình yêu, giờ lại bị chồng phản bội. Nếu biết sự thật thì chị sẽ còn tổn thương tới mức nào? Tôi có nên nói cho chị biết không?

3 năm "bặt vô âm tín", tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời

3 năm "bặt vô âm tín", tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời

Thời gian đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà cũng không thấy khó chịu nữa. Chồng tôi thì ngày một bận rộn. Sau đó, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/1/2026), 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Cuối ngày hôm nay (30/1/2026), 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
12h đêm thấy osin mặc đồ sexy lén rời nhà, tôi bám theo để rồi ngã quỵ khi thấy người đàn ông đang đợi cô ta ở cuối ngõ

12h đêm thấy osin mặc đồ sexy lén rời nhà, tôi bám theo để rồi ngã quỵ khi thấy người đàn ông đang đợi cô ta ở cuối ngõ

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Ngỡ lấy được chồng lương 80 triệu, tôi thức trắng đêm rợn người nhìn anh lén lút làm việc ấy trong bóng tối

Ngỡ lấy được chồng lương 80 triệu, tôi thức trắng đêm rợn người nhìn anh lén lút làm việc ấy trong bóng tối

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó

Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Diễn viên Vương Tổ Hiền 'gây sốt' khắp cõi mạng ở tuổi 58 tuổi

Diễn viên Vương Tổ Hiền 'gây sốt' khắp cõi mạng ở tuổi 58 tuổi

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Bí mật đen tối của mẹ chồng bị tôi thu trọn vào điện thoại nhưng không dám đưa chồng xem vì sợ tan nát gia đình

Bí mật đen tối của mẹ chồng bị tôi thu trọn vào điện thoại nhưng không dám đưa chồng xem vì sợ tan nát gia đình

Osin bất ngờ mất tích để lại 30 cây vàng, đọc bức thư thú nhận về thân phận thật của bà ấy mà tôi quỵ ngã

Osin bất ngờ mất tích để lại 30 cây vàng, đọc bức thư thú nhận về thân phận thật của bà ấy mà tôi quỵ ngã