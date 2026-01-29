Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Một cây cầu sắt dài 18 mét, nặng khoảng 30 tấn, đã biến mất vào đêm muộn ngày 17/1, trong một vụ trộm mà các quan chức mô tả là chưa từng có tiền lệ tại huyện Korba, bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Người dân sử dụng cầu lần cuối vào khoảng 11h đêm, nhưng khi họ quay lại vào sáng hôm sau, công trình bắc qua kênh đào đã hoàn toàn biến mất.

