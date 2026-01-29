Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 29/01/2026 17:00

3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'.

Tuổi Thân

Con đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ trở nên khá dồi dào. Con giáp này có tố chất thông minh, giao tiếp khéo léo nên đã dễ dàng kéo những hợp đồng, mối làm ăn tốt về tay mình. Con giáp này còn có bạn bè tương trợ mỗi khi khó khăn nên tài chính của mình không bị hao hụt quá nhiều. 

Tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và hài hòa hơn trước. Bản mệnh và đối phương sẽ có một ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Riêng những người đã có vợ hoặc chồng, không khí gia đình càng thêm hòa thuận và ấm áp.  

 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi hết mực. Đây là thời điểm thích hợp cho người tuổi này đang theo đuổi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bản mệnh hãy nắm bắt thời cơ này để đạt được vị trí đáng mơ ước trong công việc. Nhờ tìm được một vài dự án tiềm năng trong ngày mà con giáp này có được nguồn thu nhập vững vàng. 

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Các cặp đôi yêu nhau bằng tình cảm chân thành và luôn nỗ lực vun vén tình yêu để có thể duy trì mối quan hệ dài lâu, bền chặt. Người độc thân vẫn tiếp tục lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. 

 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần nhìn chung dễ dàng về mọi mặt. Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn hanh thông trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã giao. Không những giúp đỡ nhiệt tình trong công việc mà Quý Nhân còn nâng đỡ con giáp này trong vấn đề tài chính, giúp bản mệnh tìm thấy được những cơ hội làm giàu cho mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển khởi sắc. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó nhờ có sự nhường nhịn lẫn nhau trong quá trình giải quyết vấn đề này. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tiền đạo Đình Bắc phải cáo lỗi trong bữa tiệc gần 2.000 người ở Nghệ An

Tin tức giải trí 45 phút trước
Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Việt Hương bất ngờ gửi đơn đến công an tố giác: 'Tôi phải nhập viện điều trị vì suy nhược'

Hậu trường 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 10 phút trước
Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Đang cắt cỏ bên hồ nước, người phụ nữ bị cá sấu tấn công và cái kết

Video 1 giờ 18 phút trước
Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tôi đã mong chờ giây phút này suốt 3 năm, nhưng khi vợ trút bỏ váy cưới, bí mật trên cơ thể cô ấy làm tôi đứng hình

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Người phụ nữ trói chồng say rượu vào giường, mẹ chồng liền báo cảnh sát để tố cáo con dâu

Video 1 giờ 37 phút trước
Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Bị chồng đuổi ra khỏi nhà lúc 0h đêm, tôi ngỡ ngàng khi anh hàng xóm chạy xộc qua dắt tay tôi vào nhà anh rồi nói một câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Nhóm đàn ông chặn xe ô tô, bắt cóc người phụ nữ trên phố khiến nhiều người chứng kiến sốc nặng

Video 1 giờ 42 phút trước
Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Chuyện thật như đùa, cầu sắt dài 18 mét, nặng 30 tấn bị trộm trong đêm

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/1/2026: Vàng miếng SJC tăng dựng đứng 6 triệu, vượt 190 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông

Tháng 2/2026 tụ Tài tụ Lộc, 3 con giáp giàu không ai chơi lại, ngửa tay là có tiền, tình duyên viên mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

Trong 5 ngày liên tiếp tới (1, 2, 3, 4 và 5/2), 3 con giáp Tài Lộc song hành, Quý Nhân giúp sức, hốt trọn vận may, tha hồ đón Tết to

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang

10 ngày đầu tháng 2 (từ ngày 1/2 - 10/2/2026), 3 con giáp nhận khoản tiền to, vàng tích đầy chum, chuẩn bị mua biệt thự sắm xe sang