Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 18/03/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc trong 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), dự báo có Thiên Quan chiếu mệnh, tuổi Thân cẩn thận làm ăn có kẻ xấu tranh khách, đặt điều vu oan bôi bẩn uy tín của bạn. Người làm công ăn lương thì hay phải gánh việc thêm hộ người khác. Người ta cứ nghĩ bạn hiền nên được đà qua mặt, hay nhờ vả bạn.

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vận lâm Tự Hình nên tâm trạng buồn bực dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong đường tình cảm. Bạn không có tiếng nói chung với cha mẹ, anh chị em trong nhà, thích làm theo ý mình. Người độc thân thì kén chọn, khó tính làm người khác không dám mở lòng với bạn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), Thiên Quan nói rằng bản mệnh có điềm báo xấu trong vận trình công danh sự nghiệp. Tuổi Tỵ hãy cẩn thận với việc người khác nói xấu sau lưng bạn và gây rắc rối vô cớ chỉ vì ghen ăn tức ở. Một số người sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của sự việc mình nghi ngờ bấy lâu nay trong này này. Tương Xung lâm vận cho thấy nỗi buồn của đương số chưa được giải quyết, ví tiền trống rỗng thậm chí nợ nần sẽ khiến bạn lo lắng hơn trong những ngày tiếp theo. 

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ gặp phải một vài thử thách nhỏ, không cẩn thận sẽ có người thứ 3 xen vào. Sức khỏe đang xuống dốc trong âm thầm, đừng thức khuya quá nhiều, đừng nhậu nhẹt liên tục trong nhiều ngày liền vì gan thận của bạn đang kêu cứu.

Con giáp tuổi Mão 

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), công việc của tuổi Mão không gặp may mắn. Con giáp này dễ dính vào những chuyện rắc rối nếu không duy trì sự hòa bình với đồng nghiệp, nhiều người bị chính đồng nghiệp làm chung lâu năm ghen ghét.

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc đi xuống nguyên nhân là do con giáp này quá dễ tính, hay cho bạn bè hoặc người xung quanh vay mượn tiền. Nhiều người còn dễ mắc bẫy kẻ gian, con giáp này nên cẩn thận với những chiêu lừa đảo qua mạng xã hội.

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