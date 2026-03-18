Thấy chồng giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi 'nhân vật này' lộ diện

Tâm sự 18/03/2026 16:44

Tôi có gia đình 2 năm nhưng vẫn chưa có tin con cái. Tôi mắc chứng buồng trứng đa nang, dạo gần đây lại bận rộn công tác triền miên chưa thể đi thăm khám thường xuyên. Nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn mặn nồng như trước, chồng và gia đình chồng không hề gây áp lực cho tôi.

Đến một hôm, trên đường đi làm gần về tới nhà thì tôi thấy chồng đi ra từ tiệm thuốc tây, cầm một túi đen cẩn thận nhét vào trong ba lô. Sau khi anh đi về thì tôi cũng ghé vào tiệm thuốc tây đó. Cô bán hàng khá quen với vợ chồng tôi, khi thấy tôi thì liền hỏi:

 

“Chồng em mới ra mua que thử thai cho em đó, có phải em sắp có tin vui rồi không?”.

Tôi nghe mà sững người, tôi vừa mới đến kỳ vào hôm qua, chồng tôi cũng biết thế mà? Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh ậm ừ với cô bán hàng rồi nhanh chóng về nhà. Vừa đến nhà, tôi lao vào phòng lục ba lô của chồng, quả đúng là anh mua que thử thai về nhà! Chồng tôi đi ra từ toilet bất ngờ trước hành động của tôi.

Thấy chồng giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi 'nhân vật này' lộ diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi làm ầm ĩ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Bố chồng của tôi bước vào, thấy tôi cầm trên tay que thử thai, còn khóc nức nở nhìn chồng. Ông đi tới lấy que thử thai từ trên tay tôi, không nói lời nào rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi vẫn ngẩn người chẳng hiểu chuyện là thế nào thì nghe chồng nói:

“Em thật là, anh mua cái đó cho mẹ. Bố lớn tuổi nên ngại không dám đi mua. Em chưa gì đã ầm ĩ lên, làm bố cũng ngại theo rồi”.

Hóa ra mẹ chồng tôi có thai, chuyện này cũng sốc không khác gì lúc tôi nghi chồng ngoại tình. Mẹ chồng tôi năm nay đã 46 tuổi, bà ngại ngùng nhìn tôi rồi thừa nhận mình đang mang thai. Lúc biết tôi ghen tuông khi thấy chồng mua que thử thai thì bố mẹ chồng càng ngượng đỏ mặt.

Nhưng từ ngày mẹ chồng tôi sinh con thì trong nhà càng rối hơn. Tìm người giúp việc không ưng ý, tôi và chồng lại bận rộn. Bố chồng tôi trông vợ mới sinh đến mức tăng huyết áp. Chồng tôi thấy thế muốn tôi xin nghỉ việc một thời gian. Nhưng tôi không muốn, giờ tôi phải làm sao đây?

Bước ra khỏi tòa án với phán quyết ly hôn, tôi thấy chồng ngần ngừ chưa chịu đi, như đang đợi tôi đi tới. Sau đó tôi bất ngờ khi thấy chồng bước đến nắm chặt lấy tay tôi.

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chỉ vì một dòng bình luận "dạo" của chồng trên Facebook, tôi rụng rời phát hiện mình đã bị cắm sừng suốt 2 năm qua

Chỉ vì một dòng bình luận "dạo" của chồng trên Facebook, tôi rụng rời phát hiện mình đã bị cắm sừng suốt 2 năm qua

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Dẫn con riêng đi siêu thị, tôi "hóa đá" khi biết chồng âm thầm lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng đi siêu thị, tôi "hóa đá" khi biết chồng âm thầm lén lút làm sau lưng mình

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc

Cẩn thận 3 ngày tới (20, 21 và 22/3/2026), 3 con giáp thị phi vây quanh, tài lộc biến động, gặp nhiều vật cản, có nguy cơ hao tổn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thấy đầu gối chị gái bầm tím, sưng đỏ bất thường, tôi gặng hỏi thì rụng rời khi biết sự thật

Thấy đầu gối chị gái bầm tím, sưng đỏ bất thường, tôi gặng hỏi thì rụng rời khi biết sự thật

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc, tôi gọi thợ đến sửa rồi "ngất lịm" khi thấy thứ anh ta lôi ra từ đường ống

Bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc, tôi gọi thợ đến sửa rồi "ngất lịm" khi thấy thứ anh ta lôi ra từ đường ống

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Thấy chồng giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi "nhân vật này" lộ diện

Thấy chồng giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi "nhân vật này" lộ diện

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dẫn con riêng đi siêu thị, tôi "hóa đá" khi biết chồng âm thầm lén lút làm sau lưng mình

Dẫn con riêng đi siêu thị, tôi "hóa đá" khi biết chồng âm thầm lén lút làm sau lưng mình

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt