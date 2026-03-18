Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Đời sống 18/03/2026 12:11

Đi lạc giữa rừng núi khi trời tối và nhiệt độ xuống thấp, bé gái người Mông 4 tuổi rơi vào trạng thái hoảng sợ, không nhớ đường về.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 18/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, lực lượng Công an các xã Khâu Vai và Tát Ngà đã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở nhanh chóng phối hợp tìm kiếm thành công bé gái 4 tuổi đi lạc vào buổi tối, hỗ trợ đưa cháu trở về an toàn với gia đình chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm.

 

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lò Văn Thoa, Phó trưởng Công an xã Khâu Vai nhận được tin báo từ gia đình ông Già Mí Lử (trú tại xã Khâu Vai) về việc con gái mất tích từ khoảng 16h cùng ngày.

Cháu bé 4 tuổi tên là G.T.H., thời điểm đó đang chơi ở khu vực quanh nhà. Ngay sau khi phát hiện cháu mất tích, gia đình đã báo tin cho Công an xã Khâu Vai nhờ hỗ trợ tìm kiếm. 

Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km - Ảnh 1
Công an xã Mường Khương bàn giao cháu H về với gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau đó, Công an xã Mường Khương đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Sau gần 01 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được gia đình của cháu. Mẹ cháu là chị Toản Thị Ngân Hồng (sinh năm 1993, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Theo gia đình cho biết, chị Hồng đưa cháu lên thăm nhà chị gái tại thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương, trong lúc sơ ý cháu bé đã đi lạc.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Mường Khương đã bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình. Chị Hồng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng anh Sền Chuẩn Tuấn và Công an xã Mường Khương đã kịp thời giúp đỡ cháu bé an toàn về với gia đình. Sự việc một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Mường Khương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái đi lạc tin moi tìm trẻ lạc

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Video 1 giờ 46 phút trước
Video 1 giờ 50 phút trước
Video 1 giờ 55 phút trước
Video 2 giờ 1 phút trước
Video 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

