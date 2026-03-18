Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km

Đời sống 18/03/2026 12:11

Đi lạc giữa rừng núi khi trời tối và nhiệt độ xuống thấp, bé gái người Mông 4 tuổi rơi vào trạng thái hoảng sợ, không nhớ đường về.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 18/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, lực lượng Công an các xã Khâu Vai và Tát Ngà đã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở nhanh chóng phối hợp tìm kiếm thành công bé gái 4 tuổi đi lạc vào buổi tối, hỗ trợ đưa cháu trở về an toàn với gia đình chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ tìm kiếm.

 

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Lò Văn Thoa, Phó trưởng Công an xã Khâu Vai nhận được tin báo từ gia đình ông Già Mí Lử (trú tại xã Khâu Vai) về việc con gái mất tích từ khoảng 16h cùng ngày.

Cháu bé 4 tuổi tên là G.T.H., thời điểm đó đang chơi ở khu vực quanh nhà. Ngay sau khi phát hiện cháu mất tích, gia đình đã báo tin cho Công an xã Khâu Vai nhờ hỗ trợ tìm kiếm. 

Bé gái 4 tuổi đi lạc, sợ hãi giữa rừng lạnh cách nhà hơn 6km - Ảnh 1
Công an xã Mường Khương bàn giao cháu H về với gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau đó, Công an xã Mường Khương đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Sau gần 01 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được gia đình của cháu. Mẹ cháu là chị Toản Thị Ngân Hồng (sinh năm 1993, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Theo gia đình cho biết, chị Hồng đưa cháu lên thăm nhà chị gái tại thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương, trong lúc sơ ý cháu bé đã đi lạc.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Mường Khương đã bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình. Chị Hồng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng anh Sền Chuẩn Tuấn và Công an xã Mường Khương đã kịp thời giúp đỡ cháu bé an toàn về với gia đình. Sự việc một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Mường Khương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiết lộ 3 nhóm phụ nữ sinh con thứ hai được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng

Tiết lộ 3 nhóm phụ nữ sinh con thứ hai được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái đi lạc tin moi tìm trẻ lạc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong