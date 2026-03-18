Muốn nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng? Đừng bỏ lỡ 3 lưu ý "sống còn" này

Dinh dưỡng 18/03/2026 11:30

Không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn ngon, cần tây còn có thể ép lấy nước với nhiều công dụng tuyệt vời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn nên uống bao nhiêu nước ép cần tây mỗi ngày để vừa an toàn vừa hiệu quả.

Nước ép cần tây đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng yêu thích sức khỏe và làm đẹp. Với hương vị dễ chịu, nước ép cần tây không chỉ là một lựa chọn bổ dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng của rau cần tây

Cần tây là loại rau giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong 100g cần tây tươi có chứa:

Vitamin: A, C, K giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ mắt và hỗ trợ đông máu.

Khoáng chất: Kali, canxi, magie hỗ trợ tim mạch, xương chắc khỏe và cân bằng điện giải.

Chất xơ: Giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Chất chống oxy hóa: Có tác dụng giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Nhờ những thành phần này, cần tây không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn hỗ trợ làm đẹp da, giảm huyết áp và tăng cường năng lượng. Chính vì những lợi ích này mà nước ép cần tây ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Những lợi ích khác của nước ép cần tây

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp: Các hợp chất phytochemical trong cần tây có thể giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu. Đồng thời, hàm lượng kali và magie trong loại rau này cũng góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Cần tây chứa nhiều chất xơ, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ nhuận tràng và giảm nguy cơ táo bón.

Hỗ trợ giảm cholesterol: Một số nghiên cứu cho thấy, cần tây có thể góp phần giảm cholesterol trong máu, dù vẫn cần thêm nhiều bằng chứng khoa học để khẳng định rõ ràng hơn về tác dụng này.

Làm đẹp da và tóc: Các vitamin như A và C trong cần tây có thể giúp dưỡng ẩm da đầu, hạn chế gàu và hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, khi sử dụng hợp lý, nước ép cần tây còn có thể góp phần giúp làn da sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Mỗi ngày, bạn nên uống từ 200 - 400ml nước ép cần tây để đạt hiệu quả tốt nhất. Đây là lượng vừa đủ để cơ thể hấp thụ các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mà cần tây cung cấp, đồng thời tránh gây quá tải cho thận hoặc ảnh hưởng đến dạ dày.

Thời điểm uống lý tưởng là vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn, khi cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. Bạn có thể uống nguyên chất hoặc pha loãng với nước lọc, nước dừa, hoặc kết hợp với các loại rau củ khác để giảm vị hăng và tăng hương vị.

3 lưu ý quan trọng khi uống nước ép cần tây

Không lạm dụng nước ép cần tây

Uống quá nhiều trong thời gian dài có thể dẫn đến hạ huyết áp, gây chóng mặt, mệt mỏi, cùng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, tiêu chảy hoặc đau bụng. Ngoài ra, lượng kali cao trong cần tây có thể tạo áp lực lên thận, đặc biệt với những người có vấn đề về chức năng thận.

Không dùng thay thế hoàn toàn bữa ăn

Mặc dù nước ép cần tây giàu vitamin và khoáng chất, nhưng lại thiếu protein, chất béo và năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, nên uống nước ép kết hợp với chế độ ăn cân bằng để duy trì sức khỏe toàn diện.

Chú ý bảo quản

Nước ép cần tây nên uống ngay khi mới ép để giữ nguyên dưỡng chất. Nếu cần bảo quản, hãy giữ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ, tránh để lâu vì có thể mất chất dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

