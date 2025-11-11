Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Nhưng cũng có những người không nên uống cần tây để tránh các tác hại không mong muốn. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những đối tượng nên và không nên uống nước ép cần tây cũng như một số lưu ý khi uống cần tây nhé!

Không thể phủ nhận nước ép cần tây là một trong các loại thức uống mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, phòng ngừa các bệnh cấp và mãn tính,...

Cần tây chứa một hợp chất gọi là apiol, có tác dụng làm loãng máu. Điều này có thể gây ra tương tác với các loại thuốc chống đông máu như warfarin, aspirin hoặc clopidogrel. Khi sử dụng đồng thời, nồng độ thuốc trong máu có thể tăng lên, dẫn đến nguy cơ chảy máu cao hơn. Do đó, những người đang sử dụng các loại thuốc này nên tránh uống nước ép cần tây.

Người bị bệnh thận

Cần tây chứa nhiều kali, một khoáng chất cần được kiểm soát chặt chẽ đối với những người mắc bệnh thận. Việc uống quá nhiều nước ép cần tây có thể khiến lượng kali trong máu tăng cao, gây ra các vấn đề như loạn nhịp tim, co cứng cơ và thậm chí là suy thận. Do đó, những bệnh nhân thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn uống.

Người mắc các bệnh da liễu

Cần tây có chứa thành phần psoralen, có thể làm da tăng nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Vì thế, khi đang mắc các bệnh về da thì bạn là một trong những người không nên uống nước cần tây. Bởi có thể làm tăng nguy cơ viêm da với các triệu chứng như: Ngứa, khô da, bong tróc, lở loét,...

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Cần tây chứa một số hợp chất như apiol và myristicin, có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Các hợp chất này có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, co thắt tử cung hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh thông qua sữa mẹ. Vì vậy, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh uống nước ép cần tây.

Uống nước ép cần tây đúng cách

Để nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng, bạn nên uống nó ngay sau khi pha chế để đảm bảo các chất dinh dưỡng được hấp thu trọn vẹn. Nếu muốn uống trong ngày, hãy đựng nước ép cần tây trong lọ hoặc chai thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 24 giờ.Thời gian để nước ép cần tây phát huy tác dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cơ địa, tình trạng sức khỏe, lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể, tuổi tác, thói quen ăn uống và chế độ sinh hoạt. Thông thường, sau hai tuần uống nước ép cần tây hàng ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện đáng kể về sức khỏe, làn da và vóc dáng.Vậy không nên uống quá nhiều nước ép cần tây mỗi ngày. Tóm lại, nước ép cần tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách và với liều lượng phù hợp.