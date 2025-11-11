Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 11/11/2025 11:24

Nước ép cần tây là thức uống được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước ép cần tây.

Không thể phủ nhận nước ép cần tây là một trong các loại thức uống mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, phòng ngừa các bệnh cấp và mãn tính,...

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng có những người không nên uống cần tây để tránh các tác hại không mong muốn. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những đối tượng nên và không nên uống nước ép cần tây cũng như một số lưu ý khi uống cần tây nhé!

Những người không nên uống cần tây

Người sử dụng thuốc chống đông máu

Cần tây chứa một hợp chất gọi là apiol, có tác dụng làm loãng máu. Điều này có thể gây ra tương tác với các loại thuốc chống đông máu như warfarin, aspirin hoặc clopidogrel. Khi sử dụng đồng thời, nồng độ thuốc trong máu có thể tăng lên, dẫn đến nguy cơ chảy máu cao hơn. Do đó, những người đang sử dụng các loại thuốc này nên tránh uống nước ép cần tây.

Người bị bệnh thận

Cần tây chứa nhiều kali, một khoáng chất cần được kiểm soát chặt chẽ đối với những người mắc bệnh thận. Việc uống quá nhiều nước ép cần tây có thể khiến lượng kali trong máu tăng cao, gây ra các vấn đề như loạn nhịp tim, co cứng cơ và thậm chí là suy thận. Do đó, những bệnh nhân thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước ép cần tây vào chế độ ăn uống.

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc các bệnh da liễu

Cần tây có chứa thành phần psoralen, có thể làm da tăng nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Vì thế, khi đang mắc các bệnh về da thì bạn là một trong những người không nên uống nước cần tây. Bởi có thể làm tăng nguy cơ viêm da với các triệu chứng như: Ngứa, khô da, bong tróc, lở loét,...

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Cần tây chứa một số hợp chất như apiol và myristicin, có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Các hợp chất này có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, co thắt tử cung hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh thông qua sữa mẹ. Vì vậy, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh uống nước ép cần tây.

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép cần tây đúng cách

Để nước ép cần tây phát huy tối đa công dụng, bạn nên uống nó ngay sau khi pha chế để đảm bảo các chất dinh dưỡng được hấp thu trọn vẹn. Nếu muốn uống trong ngày, hãy đựng nước ép cần tây trong lọ hoặc chai thủy tinh và bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 24 giờ.Thời gian để nước ép cần tây phát huy tác dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cơ địa, tình trạng sức khỏe, lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể, tuổi tác, thói quen ăn uống và chế độ sinh hoạt. Thông thường, sau hai tuần uống nước ép cần tây hàng ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện đáng kể về sức khỏe, làn da và vóc dáng.Vậy không nên uống quá nhiều nước ép cần tây mỗi ngày. Tóm lại, nước ép cần tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách và với liều lượng phù hợp.

Uống nước ép cần tây có tác dụng gì đối với sức khỏe, uống như thế nào là đủ?

Uống nước ép cần tây có tác dụng gì đối với sức khỏe, uống như thế nào là đủ?

Nước ép cần tây nguyên chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giảm huyết áp đến hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều khi uống để đạt hiệu quả tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   cần tây nước ép cần tây dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày (12/11-13/11), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày (12/11-13/11), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Khúc Tinh mở rộng quan lộ, 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 11/11, làm gì cũng phát, căn cơ Phú Quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ

Khúc Tinh mở rộng quan lộ, 3 con giáp vào đúng 17 giờ ngày 11/11, làm gì cũng phát, căn cơ Phú Quý vững chắc, tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11, xét xử về tội Lừa dối khách hàng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Xã hội 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 12/11/2025, 3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, Thần Tài 'chống lưng', 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại sau ngày 11/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2025: Lập đỉnh trong hai tuần qua, vàng SJC tăng thêm gần 2 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Nửa cuối tháng 11, 3 con giáp hốt hết Lộc trời, giàu sang Phú Quý, của nả chất đầy, Phật Bà tỏa hào quang soi chiếu ban phát vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 3 người trong gia đình trước khi bị xe đầu kéo tông tử vong

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Tai nạn thương tâm, ít nhất 6 người đã tử vong sau khi đám cháy lớn thiêu rụi một nhà kho nước hoa

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài ốc, ốc hương có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài ốc, ốc hương có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ

Điểm danh 4 loại thực phẩm ăn thường xuyên giúp tăng tuổi thọ

Mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì với sức khỏe?

Mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì với sức khỏe?