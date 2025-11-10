Thông tin MỚI vụ người đàn ông 'thân mật với nhiều phụ nữ' tại phòng làm việc

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, đã nắm được nội dung vụ việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip người đàn ông được cho là lãnh đạo một trường có hành động thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành, (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) về sự việc hình ảnh, clip một người đàn ông được cho là có cử chỉ thân mật với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Báo cáo này được gửi tới UBND xã Hải Hậu và Phòng Giáo dục Trung học.

Báo cáo do hiệu trưởng nhà trường ký cho biết, Trường THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục, trước việc lan truyền trên mạng video clip gần đây, việc này đang được các cơ quan chức năng xác minh.

"Nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào", báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành nêu rõ.

Trường THPT Tô Hiến Thanh khẳng định người xuất hiện trong clip không phải Hiệu trưởng nhà trường, cũng không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cũng theo báo cáo nhanh của Trường THPT Tô Hiến Thành, theo thời gian trên các clip diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. "Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường", báo cáo của trường nêu.

Cùng ngày 10/11, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, trường này thuộc địa bàn, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh về nội dung clip và người phát tán, nguồn gốc, thời điểm của vụ việc. Vị này cũng cho biết khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

