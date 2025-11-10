Sáng 10/11, nhiều người thân và hàng xóm đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình ông Lưu Cảnh Hùng (trú khu phố 2, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) sau cái chết thương tâm của ông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối 6/8, khi bão số 13 Kalmeagi đổ bộ vào đất liền, ông Hùng nằm ngủ trong căn nhà riêng của mình ở phường Bồng Sơn.

Lúc này, gió mạnh trong cơn bão đã khiến mái nhà hàng xóm bị tốc, thổi bay một thanh xà gồ thép. Vật này bay xuyên thủng mái tôn, trần nhà ông Hùng rồi đâm trúng đầu ông, khiến ông Hùng tử vong tại chỗ, ngay trên giường.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, ông Hùng là một trong 2 nạn nhân thiệt mạng do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmeagi tại địa phương. Trường hợp tử vong của ông đặc biệt hy hữu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lưu Cảnh Hùng tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó, trưa 7/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho hay các địa phương đã cập nhật báo cáo và tình hình thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra trên địa bàn tỉnh tăng cao gấp nhiều lần so với báo cáo sáng sớm cùng ngày.

Cụ thể tới trưa nay, tỉnh này thống kê có 181 nhà dân bị sập hoàn toàn, 10.562 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 5.416 nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần.

Có 15 tàu thuyền bị chìm, 42 tàu thuyền hư hỏng, 334 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lớn cũng cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó tại xã Pờ Tó, chia cắt giao thông khu vực.

Thiệt hại về người, có 2 người chết do bị sập mái nhà, xà gồ thép đâm trúng là bà N.T.G. (60 tuổi), trú phường An Nhơn, và ông L.C.H., trú phường Bồng Sơn.

Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt, đến thời điểm báo cáo vẫn chưa khắc phục được.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ước tính thiệt hại ban đầu cơn bão này gây ra cho tỉnh là hơn 5.000 tỉ đồng.

Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Số liệu thiệt hại vẫn đang tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật.

Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong Dù đã được tuyên truyền và nhắc nhở nhiều lần, một phụ nữ ở Ninh Bình vẫn dùng bê tông, gạch đá chặn đường để phơi thóc, khiến người phụ nữ đi đường gặp nạn tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-tu-vong-trong-bao-kalmeagi-nan-nhan-bi-thanh-xa-tu-nha-hang-xom-bay-sang-am-trung-au-746100.html