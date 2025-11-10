Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong

Dù đã được tuyên truyền và nhắc nhở nhiều lần, một phụ nữ ở Ninh Bình vẫn dùng bê tông, gạch đá chặn đường để phơi thóc, khiến người phụ nữ đi đường gặp nạn tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/11, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà V.T.M. (SN 1958, ngụ thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Cản trở giao thông đường bộ" quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

 

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong quá trình thu hoạch lúa, bà M. đã dùng các cục bê-tông, gạch đá ngăn đường, phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh.

Từ hành vi trên đã khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tông vào bê-tông, gạch đá, dẫn tới tai nạn tử vong.

Khởi tố người phụ nữ chặn đường phơi lúa khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trong thời gian qua, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn, thậm chí xử phạt hành chính, nhưng tại một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn có tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa.

Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông, gây mất mĩ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ đó, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ. Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó.

