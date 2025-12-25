Bước qua ngày 27/12/2025, 3 con giáp lúc nào cũng tươi sáng, may mắn đầy hứa hẹn, vạn sự như ý, phú quý bạt ngàn

Tuổi Mùi sẽ đối mặt vài khó khăn nhỏ trong công việc, nhưng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh sẽ vượt qua nếu tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực của mình. Nhiệm vụ khó sẽ đòi hỏi kỹ năng cao và phần thưởng nhận về cũng xứng đáng. Hãy làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, không vội vàng, thành quả đang chờ phía trước.

Chuyện tình cảm cũng rất khả quan. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người thương, cần nhanh nhạy để không bỏ lỡ. Với các cặp đôi, hãy chủ động bày tỏ tình cảm, sự chân thành sẽ giúp tạo ấn tượng tốt và gắn kết mối quan hệ.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường nỗ lực trong thầm lặng, không thích khoe khoang. Giai đoạn đầu đời, họ hay phải tự lực cánh sinh, ít nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tài lộc thời trẻ không mấy nổi bật, đôi khi còn gặp cảnh bấp bênh, bất ổn.

Nhưng tuổi Tỵ sở hữu tầm nhìn dài hạn và sự quan sát tinh tế. Họ biết chọn đúng thời điểm để đầu tư công sức và tài nguyên, tránh những quyết định hấp tấp. Nhờ thế, tài chính của tuổi Tỵ phát triển chậm rãi nhưng chắc chắn, ít gặp biến động mạnh. Họ không còn phải bon chen kiếm tiền như thuở trẻ nhưng vẫn duy trì nguồn thu ổn định. Đây là con giáp tiêu biểu cho sự giàu có bền vững, tài lộc đến từ quá trình nỗ lực lâu dài chứ không phải may rủi nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!