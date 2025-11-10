Sáng 10/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khách khiến 2 vợ chồng tử vong.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 22h01 ngày 9/11, tại Km1766+250 đường Hồ Chí Minh (thuộc tổ dân phố 19, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).
Thời điểm đó, xe ô tô khách BKS 81H-050.54 do tài xế Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1980, trú xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk đã va chạm với xe máy BKS 47B2-097.90.
Xe máy do ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1977, phường Tân An) điều khiển, chở vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1979) đang chuyển hướng từ bên trái sang phải đường thì xảy ra tai nạn.
Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc khiến hai vợ chồng ông Sơn – bà Thảo tử vong, hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.
Ngay sau tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và phối hợp PC01 để thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc theo thẩm quyền.