Số người ngộ độc khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 235 người, trong đó có 1 thai phụ

Đời sống 10/11/2025 12:15

Đến 8h ngày 10/11, ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hai chi nhánh của tiệm B. ở TP.HCM đã lên 235 ca (tăng 73 ca trong chưa đầy 24 giờ). Trong số này có một bệnh nhân mắc bệnh nền chuyển nặng, đang được điều trị tích cực.

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hệ thống tiệm bánh mì cóc cô Bích, sáng 10.11, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TPHCM thông tin, tính đến 8h cùng ngày, có 235 ca từ 13 bệnh viện, trong đó, có 96 ca đang điều trị nội trú. Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Quân Y 175 có 131 ca, trong đó, 23 ca đang điều trị nội trú, không còn ca nặng. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh có 26 ca, trong đó, 13 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 52 ca, trong đó, 34 ca đang điều trị nội trú, 1 ca cấy máu dương tính Salmonella, 1 ca bệnh nặng nhập Hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Bệnh viện Bình Dân có 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình có 1 ca là thai phụ 28 tuổi, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng, tim thai bình thường.

Bệnh viện quốc tế Becamex có 9 ca đang điều trị nội trú, chưa ghi nhận trường hợp nặng. Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây có 7 ca đang điều trị nội trú, không có ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội có 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 có 2 ca điều trị nội trú.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 1 (phường Chợ Lớn) có 2 ca, trong đó, 1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất điều trị, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 (phường Phú Nhuận) có 2 ca, đang điều trị nội trú, hiện hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Bệnh viện Nhân dân 115 có 1 ca, ăn bánh mì ở chi nhánh 2 Lê Quang Định 4 ngày trước, nôn ói nhiều lần, đau quặn bụng, tiêu phân lỏng và sốt nóng lạnh 2 ngày nay, hiện xin về nhà điều trị ngoại trú.

Số người ngộ độc khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 235 người, trong đó có 1 thai phụ - Ảnh 1
Tính đến 8h ngày 10/11, đã có 235 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hai chi nhánh tiệm bánh mì - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Phòng Nghiệp vụ Y đã tham mưu văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có).

Sở Y tế TPHCM nhận định bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Kết quả cấy máu một trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng dương tính với Salmonella.

Sở An toàn Thực phẩm TPHCM đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường. Đồng thời, tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Kiểm tra của phường Hạnh Thông ghi nhận tiệm bánh mì cóc Cô Bích có đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7.5.2020.

Bánh mì cóc Cô Bích có cửa hàng chính trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung). Cửa hàng này có bán trên ứng dụng giao đồ ăn. Được biết, tiệm bánh mì này mở cửa từ 4h30 sáng mỗi ngày và bán đến 18h30 hàng ngày.

Sáng 10/11, nhiều người thân và hàng xóm đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình ông Lưu Cảnh Hùng (trú khu phố 2, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) sau cái chết thương tâm của ông.

