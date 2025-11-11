Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

Liên quan vụ ba người tử vong trong căn nhà trọ ở Đồng Tháp, ngày 11/11, cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/11, liên quan vụ 3 người chết trong căn phòng trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, bước đầu các cơ quan tố tụng của tỉnh này xác định nguyên nhân tử vong của anh Ngô Văn K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp.

Còn chị Trần Thị Lệ T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do bị siết cổ. Cháu Nguyễn Ngọc Bảo T. (12 tuổi) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Vụ 3 người tử vong bất thường trong căn phòng trọ: Bất ngờ với danh tính nghi phạm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc tang thương  - Ảnh: Báo Dân trí

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chị Trần Thị Lệ T. cùng con gái là cháu T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp khoảng 1 năm nay. Chị T. và anh K. cùng làm thuê tại một vựa dừa thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp và có quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 7h15 ngày 8-11, chủ vựa dừa là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (37 tuổi, ngụ xã Tân Hương) gọi điện thoại cho chị T. đến làm việc nhưng không liên lạc được.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, chị Hà đến phòng trọ để tìm chị T. thì thấy cửa rào và cửa phòng trọ bị khóa bên trong. Chị Hà gọi điện nhưng không ai nghe máy nên cùng chủ nhà trọ đến phòng chị T. kiểm tra thì phát hiện mùi xăng nồng nặc từ phòng trọ.

Chủ nhà trọ leo tường rào vào bên trong, dùng búa mở ổ khóa cổng và đập cửa kính phòng trọ thì thấy cửa phòng bị móc khóa bên trong, mở cửa phòng trọ ra phát hiện chị T., anh K. và cháu T. đã tử vong.

Bước đầu cơ quan công an nhận định nhiều khả năng nghi do K. là người đã gây ra vụ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sáng 11/11, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô bị nhiều người vây quanh, la hét. Một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

