Ăn khoai lang lúc nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 29/12/2025 05:30

Khoai lang là một nguồn ít chất béo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đặc biệt giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang nên được coi là một bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn.

Khoai lang là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất, riboflavin, thiamine, niacin và carotenoid. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng này mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích dinh dưỡng nổi bật của khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. 

Giàu vitamin A và chất chống oxy hóa 

Khoai lang chứa hàm lượng beta-carotene cao, tiền chất của vitamin A, giúp bảo vệ thị lực, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa khác góp phần trung hòa gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ viêm mạn tính. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu 

Chất xơ trong khoai lang giúp cải thiện nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và kéo dài cảm giác no. Nhđó, loại củ này thường được đưa vào các thực đơn giảm cân và kiểm soát khẩu phần ăn. 

Ổn định đường huyết 

Khoai lang chứa carbohydrate phức hợp với chỉ số đường huyết thấp hơn so với nhiều loại tinh bột tinh chế, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn.

Tốt cho tim mạch 

Hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa góp phần giảm cholesterol xấu, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung khoáng chất thiết yếu 

Khoai lang cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, magie, đồng - cần thiết cho quá trình tạo máu, hoạt động thần kinh cơ và chuyển hóa năng lượng, phù hợp với người lao động nhiều và những ai cần tăng cường sức khỏe.

Lưu ý khi ăn khoai lang 

Ăn vào buổi tối: Ăn khoai lang buổi tối dễ trào ngược axit, đặc biệt là những người dạ dày yếu hoặc người già tiêu hóa kém, vì sẽ gây ra hiện tượng đầy bụng, cộng với việc ban đêm sự trao đổi chất thấp nên càng khó tiêu hóa dễ dẫn đến mất ngủ. Nên ăn khoai vào bữa sáng kèm theo sữa nguyên kem hoặc sữa chua, thêm chút hạt và rau xanh sẽ là bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. 

Ăn khi đói: Trong khoai lang có chất đường, nếu ăn nhiều, nhất là khi đói sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, khoai phải được nấu, luộc, nướng thật chín hoặc cho thêm ít rượu vào nấu để phá hủy chất men. Nếu bị đầy bụng, có thể uống nước gừng để chữa. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn hồng với khoai lang: Khoai lang và quả hồng không nên ăn cùng với nhau, ít nhất nên cách nhau khoảng 5h trở lên. Nếu ăn cùng, lượng đường trong khoai lang sẽ lên men trong dạ dày, khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn, phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng sẽ gây ra sự kết tủa, nghiêm trọng hơn có thể khiến xuất huyết dạ dày hoặc viêm loét dạ dày. 

Ăn cả vỏ: Vỏ khoai lang có nhiều chất kiềm, ăn khoai lang rất tốt cho những ai bị táo bón, nhưng ăn cả vỏ khoai lại không tốt cho tiêu hóa. Những vết nâu, đốm đen trên vỏ khoai lang khi ăn vào có thể bị ngộ độc thực phẩm. 

Khoai lang tím không chỉ là 'khắc tinh' của ung thư mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Khoai lang tím không chỉ là 'khắc tinh' của ung thư mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không chỉ là một món ăn ngon miệng, khoai lang tím còn được biết đến với khả năng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tim mạch....

Xem thêm
