Theo VTC News dẫn lời Ths.BS Hoàng Văn Vịnh, Phòng khám Đông y Phúc Thọ Đường (Hà Nội), khoai lang tím có phần ruột màu tím đặc trưng, chứa hàm lượng lớn protein, axit amin thiết yếu. Khoai lang tím còn có các vitamin A, B, C, và khoáng chất như phốt pho, sắt. Bên cạnh đó, trong loại củ này chứa hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Chất flavonoid trong khoai lang tím đã được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm đã quan sát thấy chiết xuất từ ​​khoai lang tím giàu flavonoid làm giảm stress oxy hóa và kháng insulin bằng cách bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Có thể giúp giảm huyết áp

Một trong những lợi ích khác của khoai lang tím chính là có tác dụng hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa ấn tượng của chúng.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy khoai lang tím có chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm huyết áp theo cách tương tự như các loại thuốc hạ huyết áp thông thường. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cần thêm nhiều nghiên cứu trên người trước khi kết luận liệu ăn khoai lang tím có thể làm giảm huyết áp của bạn hay không.

Giảm đau dạ dày và chống táo bón

Nhờ chứa các nhóm vitamin B, C, cùng beta carotene và khoáng chất như kali và canxi, khoai lang tím có khả năng làm dịu các triệu chứng đau do viêm loét dạ dày. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai còn giúp điều hòa hệ tiêu hóa, giảm táo bón và ổn định độ axit trong dạ dày.

Ths.BS Hoàng Văn Vịnh khuyến nghị, tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và phòng chống ung thư, nhưng việc tiêu thụ khoai lang tím cũng cần điều độ. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến đầy hơi, khó tiêu.

Bạn nên sử dụng khoai lang tím luộc, hấp hoặc nướng thay vì chiên rán để giữ lại tối đa giá trị dinh dưỡng. Hãy đưa khoai lang tím vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ cơ thể một cách tự nhiên và hiệu quả.