Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Đời sống 23/02/2026 06:00

Đến 17 giờ 25 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Thi thể các nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Vào lúc 17h30 ngày 22/2, xác nhận với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà là anh H.V.T. (SN 1983). Như vậy, cả 6 nạn nhân đã được tìm thấy trong ngày hôm nay.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 4 nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà. 

"Danh tính những người vừa được tìm thấy gồm H.T.T. (SN 1966), T.T.H. (SN 1978), H.T.T.T. (SN 2012) và H.T.H. (SN 1970). Hiện tại chỉ còn một nạn nhân mất tích là anh H.V.T. (SN 1983)", vị lãnh đạo nói.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà - Ảnh 1
Tính đến 17h25 ngày 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6/6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu - Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu H.Đ.M. (SN 2015). Như vậy, tới nay chỉ còn một nạn nhân còn mất tích trong vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở hàng từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà - Ảnh 2
Người nhái lặn tìm kiếm các nạn nhân tại hồ Thác Bà ngày 22/2

Vụ va chạm khiến tàu chở khách bị lật. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có tất cả 23 người bao gồm cả lái tàu và hành khách.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

