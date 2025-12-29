Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Đời sống 29/12/2025 09:28

Vụ tai nạn xảy ra hồi 7h40 ngày 27/12, tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai). Khi đó, ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người.

Theo thông tin từ VietNamNet, Sở Y tế Lào Cai, tính đến trưa ngày 27/12, vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ đã khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương.

9 nạn nhân tử vong, trong đó có 6 nạn nhân trú tại Hà Nội gồm: N.P.T. (46 tuổi); T.L.H. (45 tuổi); N.V.T. (36 tuổi); L.T.T.T. (53 tuổi); N.T.B.N. (46 tuổi) và lái xe Đ.N.T. (55 tuổi). 3 nạn nhân còn lại gồm: P.T.A. (30 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh); H.T.A.Đ. (44 tuổi, trú TPHCM) và P.M. (38 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên).

Các nạn nhân bị thương gồm: Phùng Mạnh Quân (37 tuổi) bị đa chấn thương; Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín; Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi) bị đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng; Phạm Thị Thuý Hằng (44 tuổi) bị chấn thương ngực kín; Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi) bị đa chấn thương, vết thương vùng đầu; Lý Công Chiều (29 tuổi) bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn; Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, ở TPHCM) bị đa chấn thương; Trần Bảo Yến (22 tuổi) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống; Phạm Trung Kiên bị chấn thương sọ não.

Cũng theo báo cáo, bệnh nhân Phạm Trung Kiên được chuyển đến Bệnh viện số 3 tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều trị. 8 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu. Sau khi tình trạng người bệnh ổn định, cơ quan chức năng sẽ bố trí phương án chuyển tuyến về các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức tiếp tục điều trị.

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra hồi 7h40 ngày 27/12, tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai). Khi đó, ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong.

Với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

