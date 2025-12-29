Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Chiều 28/12, tại khu biệt thự thuộc khu C Gleximco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn khiến cột khói đen kèm lửa bốc cao hàng chục mét, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h45 ngày 28/12, một vụ cháy đã xảy ra tại dãy biệt thự C2, Khu đô thị Geleximco (đường Hoàng Tùng, phường Dương Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện khói, lửa bốc ra từ tầng thượng của dãy biệt thự. "Lửa bùng lên dữ dội trên tầng thượng khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, sau đó lan nhanh khiến ít nhất 7 căn biệt thự bị ảnh hưởng", nhân chứng nói.

4 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: Đình Hiếu

Lửa cháy đỏ rực trên dãy biệt thự liền kề - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 17h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, mái và tài sản trên tầng thượng của các căn biệt thự liền kề bị thiêu rụi.

Công an phường Dương Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

