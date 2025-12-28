Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy

Đời sống 28/12/2025 13:26

Khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh sắt này đổ xuống trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 28/12, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ việc xe cẩu cỡ lớn đi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, làm đổ thanh hạn chế chiều cao.

Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo vị đại diện, khoảng 6h cùng ngày, một xe cẩu cỡ lớn lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn. Khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh sắt này đổ xuống trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo báo Lao Động, theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, hai người đi xe máy bị xây xước nhẹ và đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế xe cẩu do cố tình điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Hiệp, xe tải cẩu đã đụng trúng đường dây điện cao thế. Vụ việc khiến 1 phụ xe bị điện giật tử vong, tài xế bị ngất xỉu nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy

Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của rau khúc có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 5 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' dau ngày 29/12/2025, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

3 con giáp 'số hưởng' dau ngày 29/12/2025, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 28/12/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 28/12/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Đời sống 6 giờ 37 phút trước
Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Đời sống 6 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 7 giờ 10 phút trước
3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 28/12/2025

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 28/12/2025

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

Đời sống 7 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, tiền tỷ đổ về nhà, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có theo thời gian

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, tiền tỷ đổ về nhà, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có theo thời gian

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Hai 29/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 29/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

Kết quả điều tra bước đầu trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong

Kết quả điều tra bước đầu trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk