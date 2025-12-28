Khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh sắt này đổ xuống trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 28/12, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ việc xe cẩu cỡ lớn đi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, làm đổ thanh hạn chế chiều cao.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo vị đại diện, khoảng 6h cùng ngày, một xe cẩu cỡ lớn lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn. Khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, phần cần cẩu va chạm vào thanh hạn chế chiều cao, khiến thanh sắt này đổ xuống trúng hai xe máy đang lưu thông phía dưới.

Theo báo Lao Động, theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 3, hai người đi xe máy bị xây xước nhẹ và đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế xe cẩu do cố tình điều khiển phương tiện đi vào đường cấm.

