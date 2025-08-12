Vụ việc xảy ra tại phường Tân Hiệp, xe tải cẩu đã đụng trúng đường dây điện cao thế. Vụ việc khiến 1 phụ xe bị điện giật tử vong, tài xế bị ngất xỉu nhập viện cấp cứu.

Theo báo Thanh Niên, thông tin từ công an, vụ việc xảy ra sáng 11/8, tại phường Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM khi chiếc xe cẩu đang nâng cần cẩu lên cao thì phóng điện từ đường dây điện trung thế trên đường Tân Hiệp 17 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp). Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe cẩu đã nâng cần cẩu lên gần chạm vào đường dây điện trung thế thì bị phóng điện. Công an phường Tân Hiệp cho biết đã có 1 người tử vong và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xe tải cẩu đụng trúng đường điện cao thế khiến điện giật làm chết người. Ảnh: Báo Lao Động. Người bị tử vong được xác định là phụ xe T.Đ.P (20 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP.Cần Thơ), còn tài xế N.T.L (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tài xế N.T.L bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: Báo Lao Động. Theo thông tin báo Lao Động, theo lãnh đạo phường Tân Hiệp, vào sáng 11/8, Giám đốc Công ty Cổ phần gạch ngói T.B số 3 đến địa điểm trên để kiểm tra nhân viên làm việc.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM điều tra làm rõ. Ảnh: Báo Lao Động. Tại đây, lãnh đạo công ty này phát hiện N.T.L cùng với T.Đ.P đang cẩu cống với giàn giáo. Lúc này, xe tải cẩu đụng trúng điện cao thế. Vụ việc khiến T.Đ.P bị điện giật chết, còn tài xế N.T.L bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM và Viện Kiểm sát TPHCM phối hợp xử lý, điều tra làm rõ. Đáng chú ý, năm 2013, tại Bình Dương cũ từng xảy ra vụ việc tương tự khi 1 chiếc xe cẩu trong lúc cẩu cây dầu đã bị phóng điện từ đường dây 500 Kv khiến toàn khu vực miền Nam bị cúp điện.

