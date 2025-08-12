Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM

Đời sống 12/08/2025 09:42

Vụ việc xảy ra tại phường Tân Hiệp, xe tải cẩu đã đụng trúng đường dây điện cao thế. Vụ việc khiến 1 phụ xe bị điện giật tử vong, tài xế bị ngất xỉu nhập viện cấp cứu.

Theo báo Thanh Niên, thông tin từ công an, vụ việc xảy ra sáng 11/8, tại phường Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM khi chiếc xe cẩu đang nâng cần cẩu lên cao thì phóng điện từ đường dây điện trung thế trên đường Tân Hiệp 17 (khu phố Bến Sắn, phường Tân Hiệp).

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe cẩu đã nâng cần cẩu lên gần chạm vào đường dây điện trung thế thì bị phóng điện. Công an phường Tân Hiệp cho biết đã có 1 người tử vong và 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM - Ảnh 2
Xe tải cẩu đụng trúng đường điện cao thế khiến điện giật làm chết người. Ảnh: Báo Lao Động. 

Người bị tử vong được xác định là phụ xe T.Đ.P (20 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, nay là TP.Cần Thơ), còn tài xế N.T.L (43 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM - Ảnh 3
Tài xế N.T.L bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo Lao Động, theo lãnh đạo phường Tân Hiệp, vào sáng 11/8, Giám đốc Công ty Cổ phần gạch ngói T.B số 3 đến địa điểm trên để kiểm tra nhân viên làm việc.

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM - Ảnh 4
Hiện vụ việc được Công an TP.HCM điều tra làm rõ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Tại đây, lãnh đạo công ty này phát hiện N.T.L cùng với T.Đ.P đang cẩu cống với giàn giáo. Lúc này, xe tải cẩu đụng trúng điện cao thế. Vụ việc khiến T.Đ.P bị điện giật chết, còn tài xế N.T.L bị ngất xỉu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM và Viện Kiểm sát TPHCM phối hợp xử lý, điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, năm 2013, tại Bình Dương cũ từng xảy ra vụ việc tương tự khi 1 chiếc xe cẩu trong lúc cẩu cây dầu đã bị phóng điện từ đường dây 500 Kv khiến toàn khu vực miền Nam bị cúp điện.

Giúp em gái xây nhà, anh trai bị điện giật tử vong thương tâm

Giúp em gái xây nhà, anh trai bị điện giật tử vong thương tâm

Chiều tối 7/7, Công an phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có mặt để ghi nhận thông tin ban đầu và phong tỏa hiện trường vụ việc một người đàn ông tử vong tại công trình xây dựng nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   1 người bị điện giật tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tinh hoa hội tụ trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, vận may gõ cửa liên tục, tiền rót đầy túi, ngồi mát Hưởng Phước

Tinh hoa hội tụ trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có vô biên, vận may gõ cửa liên tục, tiền rót đầy túi, ngồi mát Hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Đời sống 24 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ thnah niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Tình tiết bất ngờ trong vụ thnah niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Đời sống 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, lắm tiền lắm của, đánh lùi vận đen, tiền bạc đề huề, cuộc đời thảnh thơi

Bước qua tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, lắm tiền lắm của, đánh lùi vận đen, tiền bạc đề huề, cuộc đời thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM

Hiện trường vụ xe cẩu bị phóng điện, 2 người thương vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thiên thời địa lợi vào đúng ngày 12/8/2025, 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống

Thiên thời địa lợi vào đúng ngày 12/8/2025, 3 con giáp cầm chắc tiền tỷ trong tay, ôm khối tài sản khủng, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Qua hết hôm nay, ngày 12/8/2025, 3 con giáp Phúc Lộc gia tăng, Phú Quý tràn trề, tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng, sự nghiệp thăng tiến

Qua hết hôm nay, ngày 12/8/2025, 3 con giáp Phúc Lộc gia tăng, Phú Quý tràn trề, tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/8/2025, 3 con giáp Tài Vận rực sáng, bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/8/2025, 3 con giáp Tài Vận rực sáng, bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI của 11 trẻ được giải cứu khỏi đường dây mang thai hộ

Thông tin MỚI của 11 trẻ được giải cứu khỏi đường dây mang thai hộ

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Tình tiết bất ngờ trong vụ thanh niên xăm trổ đánh người phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Rùng mình trước cảnh tượng bên trong kho thịt đông lạnh bốc mùi được 'phù phép' thành đặc sản trâu gác bếp, thu lợi hơn 100 tỉ

Vụ người chồng lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Gia đình sẽ làm đơn đề nghị xem xét lại mức án

Vụ người chồng lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: Gia đình sẽ làm đơn đề nghị xem xét lại mức án