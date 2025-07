Chiều tối 7/7, Công an phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có mặt để ghi nhận thông tin ban đầu và phong tỏa hiện trường vụ việc một người đàn ông tử vong tại công trình xây dựng nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 7/7, tại công trình xây dựng nhà trên đường Trần Lê, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Tại thời điểm đó, người dân phát hiện 1 người đàn ông làm việc tại công trình nằm bất động dưới nền đất. Người dân đã gọi xe cứu thương đến hiện trường. Tuy nhiên khi kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.N.C (sinh năm 1997), có mối quan hệ anh em với chủ nhà. Xe cứu thương đã đưa thi thể anh C về nhà.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 17 giờ ngày 7/7, anh C cùng cha ruột đến nhà người em gái tại phường Tiến Thành để phụ giúp xây nhà. Trong lúc thi công, anh C không may bị điện giật. Dù được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng anh C đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân bị điện giật tử vong được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa về nhà lo hậu sự - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

