Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 một bé trai tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 28/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu trong vụ xe tải lao vào nhà dân ở thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên làm một bé trai tử vong, ba người khác bị thương. Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Thời điểm tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

Vụ tai nạn khiến 1 bé trai tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Qua điều tra, công an xác định khoảng 10 giờ 50 phút ngày 28/12, tại ngã tư giữa đường 575 và đường 576, còn gọi là ngã tư chợ Gio An, thuộc thôn Bình Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tài xế Trần Chí Cường (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) điều khiển xe tải 74C-109.11 theo hướng thôn Xuân Hòa, xã Cồn Tiên đi quốc lộ 1A trên đường tỉnh 575.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy do ông Trịnh Hữu Phương (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển. Lúc này trên xe máy còn có hai con trai của ông Phương là cháu THH (3 tuổi) và cháu TGB (7 tuổi). Vụ tai nạn làm bé trai THH tử vong tại chỗ; ông Phương, cháu B cùng tài xế xe tải bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn làm cho hai ngôi nhà bị hư hỏng. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Như trước đó báo Lao Động đưa tin, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải chở tràm mang BKS 74C-109.xx lưu thông trên tuyến ĐT-575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 1. Khi đến ngã tư đoạn giao giữa tuyến ĐT-575 và ĐT-576 thuộc địa bàn xã Gio An cũ (nay là xã Cồn Tiên), xe tải này xảy ra va chạm với 1 xe máy. Sau cú va chạm, xe tải cuốn theo xe máy dưới gầm, tiếp tục lao vào một căn nhà bên đường. Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé (khoảng 4 tuổi, ngụ thôn Kinh Môn, xã Bến Hải) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Danh tính của các nạn nhân hiện đang được xác minh, làm rõ.

