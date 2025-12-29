Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị

Đời sống 29/12/2025 11:08

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 một bé trai tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 28/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu trong vụ xe tải lao vào nhà dân ở thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên làm một bé trai tử vong, ba người khác bị thương.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Thời điểm tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến 1 bé trai tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Qua điều tra, công an xác định khoảng 10 giờ 50 phút ngày 28/12, tại ngã tư giữa đường 575 và đường 576, còn gọi là ngã tư chợ Gio An, thuộc thôn Bình Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Tài xế Trần Chí Cường (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) điều khiển xe tải 74C-109.11 theo hướng thôn Xuân Hòa, xã Cồn Tiên đi quốc lộ 1A trên đường tỉnh 575.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy do ông Trịnh Hữu Phương (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển. Lúc này trên xe máy còn có hai con trai của ông Phương là cháu THH (3 tuổi) và cháu TGB (7 tuổi).

Vụ tai nạn làm bé trai THH tử vong tại chỗ; ông Phương, cháu B cùng tài xế xe tải bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn làm cho hai ngôi nhà bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe tải chở tràm mang BKS 74C-109.xx lưu thông trên tuyến ĐT-575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 1.

Khi đến ngã tư đoạn giao giữa tuyến ĐT-575 và ĐT-576 thuộc địa bàn xã Gio An cũ (nay là xã Cồn Tiên), xe tải này xảy ra va chạm với 1 xe máy. Sau cú va chạm, xe tải cuốn theo xe máy dưới gầm, tiếp tục lao vào một căn nhà bên đường.

Vụ tai nạn khiến 1 cháu bé (khoảng 4 tuổi, ngụ thôn Kinh Môn, xã Bến Hải) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Danh tính của các nạn nhân hiện đang được xác minh, làm rõ. 

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn công bố danh tính và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong bất thường trên địa bàn xã Vũ Lăng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (30/12-31/12), 3 con giáp 'càn quét' tài lộc thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm đường, tiền bạc tíu tít rủ nhau về túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (30/12-31/12), 3 con giáp 'càn quét' tài lộc thiên hạ, công việc suôn sẻ trăm đường, tiền bạc tíu tít rủ nhau về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này thì nên tránh xa

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này thì nên tránh xa

Sống khỏe 3 giờ 9 phút trước
Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào nhà dân làm 1 bé trai tử vong ở Quảng Trị

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng' sau ngày 29/12/2025, trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

3 con giáp 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng' sau ngày 29/12/2025, trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 30/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Ba 30/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 5 giờ 6 phút trước
Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai

Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ Hai 29/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Đúng hôm nay, thứ Hai 29/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Cháy dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội, lửa đỏ rực trên tầng thượng, khói bốc cao hàng chục mét

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai

Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai

Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/12/2025: Sụt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng

Nguyên nhân xe tải chở keo va chạm xe máy chở 3 cha con, bé trai 5 tuổi tử vong

Nguyên nhân xe tải chở keo va chạm xe máy chở 3 cha con, bé trai 5 tuổi tử vong

Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy

Hà Nội: Xe cẩu đâm đổ thanh chắn cầu vượt Thái Hà trúng xe máy