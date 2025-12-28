Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Đời sống 28/12/2025 09:57

Chiều 27/12, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân một vụ ba người trong gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo Người Lao Động, ngày 28/12, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ một gia đình 3 người tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, vào trưa ngày 27/12, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện anh V.T.T. (32 tuổi), chị L.T.Q. (25 tuổi, vợ anh T.) và con gái 4 tuổi tử vong tại nhà riêng.

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vũ Lăng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo thôn tin VNExpress, gia đình nạn nhân bán tạp hóa. Thời gian gần đây người dân xung quanh không thấy các dấu hiệu bất thường.

Theo xác minh sơ bộ, cùng các vật chứng tại hiện trường, công an xác định người chồng Ngô Thanh Tùng những ngày gần đây có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Sau khi ra tay sát hại vợ là Lường Thị Quỳnh, 25 tuổi và con gái 4 tuổi tại nhà riêng, anh ta cũng tự sát.

Do cuộc sống khó khăn, T. thường đi làm thuê ở xa. Cách đây hơn 1 tháng, T. về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Thời gian T. ở nhà, nội bộ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn

Từ khóa:   án mạng 3 người tử vong tin mới tin đời sống

