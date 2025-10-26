Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn đọng trên mặt đường và thành cầu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, án mạng xảy ra tại cầu Dục Thanh vào khoảng 21 giờ 20 ngày 25/10, người dân phát hiện hai thanh niên nằm gục giữa cầu, trên mặt đường loang lổ nhiều vết máu. Cả hai được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa An Phước cách hiện trường khoảng 300 m để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân M.T (15 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tử vong; người anh trai là Chí Cường (22 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngay trong đêm, Công an P.Phan Thiết đã phong tỏa hiện trường vụ án mạng và báo cáo lên cấp trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy tìm hung thủ.

Đến rạng sáng 26/10, việc khám nghiệm tử thi và hiện trường được hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ điều tra.

Theo thông tin báo Lao Động, theo người thân, gia đình 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống. Họ mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

Vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ảnh: Báo Lao Động.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến 8 giờ sáng 26/10, một thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tấn công 2 anh em Chí Cường, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

