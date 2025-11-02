Do cuộc sống khó khăn, T. thường đi làm thuê ở xa. Cách đây hơn 1 tháng, T. về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Thời gian T. ở nhà, nội bộ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 2/11, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong.

Theo vị này, gia đình ông Trương Công G. (50 tuổi, ngụ thôn Tam Phong, xã Tam Giang) - nạn nhân tử vong trong vụ án mạng thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Đảng ủy xã Tam Giang đã chỉ đạo lãnh đạo UBND xã đến nắm tình hình và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng vận động người dân trong thôn chung tay đóng góp để lo hậu sự cho cha con ông G.

Một nguồn tin cho biết ông G. và vợ là bà Khổng Thị L. (bị mắc bệnh tâm thần) cùng con trai Trương Công T. (29 tuổi) ở cùng nhà tại thôn Tam Phong. Gia đình ông G. sống rất hiền hòa với bà con hàng xóm.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Do cuộc sống khó khăn, T. thường đi làm thuê ở xa. Cách đây hơn 1 tháng, T. về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Thời gian T. ở nhà, nội bộ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1/11, T. đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại. Sau đó, T. quay về nhà và nghi ra tay sát hại cha mình. Người dân có nhìn thấy T. rời khỏi nhà bằng xe máy trong khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng.

Như trước đó VNExpress đưa tin, tối 1/11, người dân phát hiện ông G. trước cửa nhà ở thôn Tam Phong, xã Tam Giang; cạnh đó có con dao dính máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Điều tra ban đầu, Công an xã Tam Giang cho rằng Trương Công T. (29 tuổi, con ông Giang) là nghi phạm. Hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Nhiều lực lượng đã truy tìm xuyên đêm, đến sáng nay phát hiện T. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy sầu riêng của gia đình cách đó khoảng 400 m.

