Đây là loại thịt ít calo, giàu protein và khoáng chất bán đầy chợ Việt

Tôm có nhiều chất dinh dưỡng như vậy nhưng rất nhiều người phạm phải sai lầm khi ăn tôm vừa làm thiếu hụt dinh dưỡng lại gây hại sức khỏe. Dưới đây sẽ là những điều mọi người cần lưu ý khi ăn tôm:

Trong 100g tôm tươi có chứa đến 18,4g protein và đây là dạng protein tinh khiết, rất tốt cho sức khỏe. So với cá và các loại gia cầm, tôm chứa rất ít chất béo nhưng lại nhiều vitamin A, kali, iốt, magiê, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác có lợi cho sức khỏe.

Tôm cung cấp các axit béo omega-3 thiết yếu (EPA và DHA), vốn nổi tiếng với đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Các chất béo lành mạnh này giúp làm giảm mức triglyceride, ổn định nhịp tim và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Chống lão hóa

Astaxanthin là carotenoid tạo nên màu hồng/đỏ cho tôm khi nấu chín và là một chất chống oxy hóa mạnh hơn nhiều lần so với vitamin E. Chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại do các gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa, và có vai trò quan trọng trong việc làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm, mang lại lợi ích cho cả da và sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ

Nhờ sự kết hợp của vitamin B12, choline và omega-3, tôm đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng nhận thức. Vitamin B12 cần thiết cho sức khỏe tế bào thần kinh, trong khi choline là tiền chất giúp sản xuất acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với khả năng ghi nhớ và tập trung.

Củng cố hệ miễn dịch bằng selen và kẽm

Tôm rất giàu selen và kẽm, hai khoáng chất thiết yếu cho hệ thống phòng thủ của cơ thể. Selen hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào miễn dịch, còn kẽm rất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý khi ăn tôm

Khi ăn tôm, có một số điều bạn cần lưu ý khi tiêu thụ để đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả các lợi ích sức khỏe và tránh mọi rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.

Lưu ý đầu tiên là tránh ăn tôm chết. Khi tôm chết, chúng có xu hướng phân hủy thành histamin, chất này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, tôm chết thường chứa vi khuẩn gây bệnh và các chất độc hại trong đường ruột, khi ăn vào có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Thứ hai là không nên ăn quá nhiều tôm. Mặc dù tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, khuyến nghị không nên tiêu thụ quá 107gam tôm mỗi tuần.

Cuối cùng, điều quan trọng là hạn chế tiêu thụ tôm sống. Tôm và các loại hải sản khác có thể chứa ấu trùng và trứng sán từ môi trường sống của chúng. Nếu không được chế biến cẩn thận, tôm sống có thể tạo điều kiện cho những sinh vật gây hại này xâm nhập vào cơ thể, dẫn đến các bệnh nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn tôm cùng với loại thực phẩm này

Một số loại thực phẩm không nên ăn cùng tôm để tránh các bệnh như:

Tôm ăn cùng bí ngô: Có thể gây ra bệnh kiết lỵ.

Tôm dùng cùng nước ép: Có thể gây tiêu chảy hoặc ngộ độc.

Tôm ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C: Chất asen có trong tôm khi kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C rất dễ tạo ra chất độc gây chết người.

Tôm kết hợp với đậu nành: Sẽ gây khó tiêu.

Tôm kết hợp cùng táo đỏ: Vitamin trong táo đỏ kết hợp cùng chất asen trong thịt tôm tạo thành thạch tín gây ngộ độc, nặng hơn có thể tử vong.

Tôm ăn cùng cà chua: Gây ra ngộ độc thực phẩm.