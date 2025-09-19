5 công dụng tuyệt vời của tôm đối với sức khỏe, hơn cả một món ăn ngon

Dưới đây là 5 công dụng nổi bật của tôm mà bạn nên biết.

Tôm là thực phẩm phổ biến trong các món ăn gia đình, chế biến thành nhiều món ăn ngon được nhiều người yêu thích. Không chỉ có hương vị thơm ngon và cách chế biến đa dạng, tôm còn là một "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Tôm là một trong những thực phẩm có hàm lượng protein cao nhất. Protein là thành phần cơ bản để xây dựng và phục hồi cơ bắp, hỗ trợ sản xuất các hormone và enzyme quan trọng cho cơ thể. Một khẩu phần tôm vừa phải có thể cung cấp đủ lượng protein cần thiết, giúp bạn duy trì vóc dáng, tăng cường sức mạnh và cảm thấy no lâu hơn, rất có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Mặc dù có chứa cholesterol, nhưng tôm lại rất giàu các chất dinh dưỡng có lợi cho tim. Tôm là nguồn cung cấp dồi dào axit béo Omega-3, giúp giảm nồng độ triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong tôm cũng giúp điều hòa huyết áp, làm giảm áp lực lên thành mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Trong tôm có chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ tên là Astaxanthin. Chất này không chỉ tạo nên màu hồng đặc trưng của tôm khi nấu chín mà còn có khả năng chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Astaxanthin có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm, và thậm chí là tăng cường sức khỏe của não và mắt.

Tăng cường chức năng não bộ

Với hàm lượng Omega-3, vitamin B12 và choline, tôm là thực phẩm tuyệt vời để hỗ trợ chức năng não bộ. Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thần kinh, trong khi choline giúp cải thiện trí nhớ và khả năng nhận thức. Thường xuyên ăn tôm có thể giúp bạn giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo và minh mẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe xương và răng

Tôm là nguồn cung cấp canxi và phốt pho dồi dào, hai khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe. Canxi giúp tăng mật độ xương, trong khi phốt pho hỗ trợ quá trình hình thành xương và răng. Bổ sung tôm vào chế độ ăn sẽ giúp bạn phòng ngừa các bệnh loãng xương và giữ cho bộ xương luôn khỏe mạnh.

3 lưu ý khi ăn tôm đúng cách

Không ăn đầu tôm: Đầu tôm càng là nơi hấp thụ và chế biến nhiều độc tố nhất, đồng thời cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh nhất nên không thích hợp để tiêu thụ.

Không ăn tôm chết: Tôm rất giàu histidine, đây là thành phần chính tạo nên độ ngon. Tuy nhiên, khi tôm chết histidine bị vi khuẩn phân hủy thành chất histamine gây hại cho cơ thể con người.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn tôm sống: Nhiều người cho rằng, chỉ khi ăn tôm sống mới có thể cảm nhận được độ tươi ngon và hấp thụ hết dinh dưỡng của tôm. Nếu ăn tôm mà không được nấu chín sẽ khiến sán, ấu trùng chui vào cơ thể, nguy hiểm nhất là chui lên não.

Tóm lại, tôm không chỉ là món ăn ngon mà còn là một lựa chọn lành mạnh cho chế độ ăn của bạn. Hãy thêm tôm vào thực đơn hàng tuần để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại.