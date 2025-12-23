Ngó sen được ví như 'thuốc quý trời ban' vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ngó sen có màu trắng sữa, giòn, sờ vào có cảm giác mát lạnh. Đây là nguyên liệu để làm thực phẩm, có thể ăn sống như hoa quả, làm nộm, hoặc đem nấu thành những món ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng như: gỏi ngó sen tôm thịt, thịt bò xào ngó sen, nộm tai lợn ngó sen, chè ngó sen, hầm lẩu… Không chỉ là món ăn được nhiều người yêu thích, ngó sen còn là loại thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Ngó sen là phần non nhất của cọng lá sen, nằm sát gốc của cây sen. Khi những lá sen non vừa mọc và nổi lên trên mặt nước, lá vẫn còn cuốn lại thành một vòng thì những người chuyên hái ngó sen sẽ dùng tay đưa dọc theo cọng lá sen xuống tới gốc sen, vừa rút nhẹ và vừa bẻ để lấy được hết phần ngon nhất của ngó.

Ngó sen là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò thiết yếu trong việc kích thích sản xuất bạch cầu – những tế bào bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh. Việc tiêu thụ ngó sen thường xuyên giúp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của gốc tự do, và giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các bệnh thông thường, duy trì sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Ngó sen rất giàu chất xơ (dietary fiber). Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn và thêm khối lượng cho phân. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Ngoài ra, chất xơ còn hỗ trợ duy trì sức khỏe đường ruột bằng cách nuôi dưỡng và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi.

Giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Không chỉ cung cấp năng lượng, vitamin B6 (pyridoxine) trong ngó sen còn có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine. Đây là những hormone "hạnh phúc" giúp điều chỉnh tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái và bình tĩnh. Việc bổ sung ngó sen vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quá trình đông máu và chữa lành vết thương

Ngó sen là nguồn cung cấp sắt (iron) và đồng (copper) tuyệt vời. Sắt là thành phần cốt yếu để tạo ra tế bào máu khỏe mạnh, cần thiết cho việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Đồng giúp tăng cường khả năng hấp thụ Sắt. Quan trọng hơn, cả hai khoáng chất này đều cần thiết để hỗ trợ quá trình đông máu tự nhiên của cơ thể, giúp vết thương nhỏ nhanh chóng được bịt kín và thúc đẩy tốc độ chữa lành tổn thương.

Những lưu ý khi sử dụng ngó sen

Ngó sen là thực phẩm lành mạnh, nhưng không phải ai cũng dùng thoải mái mà không cần cân nhắc. Một số điểm quan trọng:

Không ăn sống hoặc nấu chưa chín kỹ: Có thể chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc tiểu đường: Cần kiểm soát khẩu phần do ngó sen chứa nhiều carbohydrate, có thể ảnh hưởng đường huyết.

Người có dạ dày nhạy cảm: Chất xơ cao trong ngó sen có thể gây đầy bụng nếu ăn nhiều cùng lúc.

Người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc có bệnh thận: Hàm lượng kali cao trong ngó sen có thể gây bất lợi nếu thận không đào thải tốt.

Phụ nữ mang thai: Nên đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm (rửa sạch, nấu chín) để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh hoặc hóa chất tồn dư.