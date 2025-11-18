Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Sen là một loại cây thân thảo có chiều cao lên đến 150cm và phần tán ngang có thể rộng đến 3m. Rễ sen dài và hơi tròn với các màu từ trắng cho đến nâu đỏ. Những chiếc lá sen với kích thước lớn thường nổi ở phía trên mặt nước.

Trong Đông y, củ sen thường được gọi là liên ngẫu. Đây chính là phần rễ và nằm ở phía dưới lớp bùn. Tên khoa học của củ sen là Rhizoma Nelumbinis.

Hoa sen là loại hoa lưỡng tính, hình elip và có đường kính dao động khoảng 10 - 25cm. Mùi thơm của hoa sen cực kỳ dễ chịu. Những cánh hoa có màu trắng cho đến hồng rất bắt mắt. Hoa thường sẽ nở vào buổi sáng và khép dần lại khi trời về tối. Quả sen gần giống với các quả hạch màu nâu, có hình trứng thuôn dài. Hạt của quả sen màu đen khá cứng và có hình trứng.

Củ sen có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Kiểm soát cân nặng

Củ sen còn có một công dụng đặc biệt là kiểm soát cân nặng của cơ thể nhờ hàm lượng calo thấp cùng rất nhiều các chất xơ và dưỡng chất. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, cơ thể sẽ hạn chế nạp thức ăn và kiểm soát được cân nặng, hạn chế tình trạng béo phì.

Giảm đau dạ dày

Sinh tố củ sen được pha chung với gừng còn có tác dụng điều trị chứng viêm ruột. Trong trường hợp nôn ra máu thì sinh tố củ sen sẽ giúp cầm máu khá hiệu quả. Nếu bạn có các dấu hiệu chảy máu khi đi ngoài hoặc chảy máu ruột,... thì củ sen cũng có thể ngăn ngừa được tình trạng này xảy ra.

Những lưu ý khi dùng củ sen

Những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn củ sen là gì? Củ sen được xem là thực phẩm tương đối an toàn với khả năng gây dị ứng thấp. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý vài điều sau:

Mặc dù có tất cả các lợi ích về dinh dưỡng, nhưng củ sen không phải là thuốc và không có chức năng trị bệnh. Bạn không nên tự ý điều trị bất cứ bệnh gì bằng củ sen mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Củ sen chứa nhiều tinh bột. Chính vì thế, bệnh nhân tiểu đường, đại tràng hay dạ dày nên cân nhắc khi muốn sử dụng thường xuyên.

Bạn không nên ăn củ sen sống. Củ sen là phần rễ của hoa sen, nó có khả năng chứa ký sinh trùng rất cao. Chính vì vậy, ăn củ sen sống sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm. Cách tốt nhất, bạn nên nấu chín củ sen trước khi sử dụng.