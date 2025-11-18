Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 18/11/2025 05:30

Trong chúng ta không ai là không biết đến cây sen và nhiều người còn biết rõ những tác dụng mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Hoa dùng để trang trí, lá, hạt dùng làm thuốc hoặc nấu chè, thân dùng chế biến món ăn. Vậy củ sen có tác dụng gì cho sức khỏe?

Đặc điểm của củ sen

Sen là một loại cây thân thảo có chiều cao lên đến 150cm và phần tán ngang có thể rộng đến 3m. Rễ sen dài và hơi tròn với các màu từ trắng cho đến nâu đỏ. Những chiếc lá sen với kích thước lớn thường nổi ở phía trên mặt nước.

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa sen là loại hoa lưỡng tính, hình elip và có đường kính dao động khoảng 10 - 25cm. Mùi thơm của hoa sen cực kỳ dễ chịu. Những cánh hoa có màu trắng cho đến hồng rất bắt mắt. Hoa thường sẽ nở vào buổi sáng và khép dần lại khi trời về tối. Quả sen gần giống với các quả hạch màu nâu, có hình trứng thuôn dài. Hạt của quả sen màu đen khá cứng và có hình trứng.

Trong Đông y, củ sen thường được gọi là liên ngẫu. Đây chính là phần rễ và nằm ở phía dưới lớp bùn. Tên khoa học của củ sen là Rhizoma Nelumbinis.

Củ sen có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Kiểm soát cân nặng

Củ sen còn có một công dụng đặc biệt là kiểm soát cân nặng của cơ thể nhờ hàm lượng calo thấp cùng rất nhiều các chất xơ và dưỡng chất. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, cơ thể sẽ hạn chế nạp thức ăn và kiểm soát được cân nặng, hạn chế tình trạng béo phì.

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau dạ dày

Sinh tố củ sen được pha chung với gừng còn có tác dụng điều trị chứng viêm ruột. Trong trường hợp nôn ra máu thì sinh tố củ sen sẽ giúp cầm máu khá hiệu quả. Nếu bạn có các dấu hiệu chảy máu khi đi ngoài hoặc chảy máu ruột,... thì củ sen cũng có thể ngăn ngừa được tình trạng này xảy ra.

Những lưu ý khi dùng củ sen

Những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn củ sen là gì? Củ sen được xem là thực phẩm tương đối an toàn với khả năng gây dị ứng thấp. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý vài điều sau:

Mặc dù có tất cả các lợi ích về dinh dưỡng, nhưng củ sen không phải là thuốc và không có chức năng trị bệnh. Bạn không nên tự ý điều trị bất cứ bệnh gì bằng củ sen mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen chứa nhiều tinh bột. Chính vì thế, bệnh nhân tiểu đường, đại tràng hay dạ dày nên cân nhắc khi muốn sử dụng thường xuyên.

Bạn không nên ăn củ sen sống. Củ sen là phần rễ của hoa sen, nó có khả năng chứa ký sinh trùng rất cao. Chính vì vậy, ăn củ sen sống sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm. Cách tốt nhất, bạn nên nấu chín củ sen trước khi sử dụng.

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Củ sen, một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực châu Á, không chỉ mang lại hương vị thanh mát, giòn ngọt mà còn chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá.

Xem thêm
Từ khóa:   củ sen công dụng của củ sen dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng ô tô chở 128 xe máy bất ngờ bốc cháy trơ khung

Bàng hoàng ô tô chở 128 xe máy bất ngờ bốc cháy trơ khung

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bị giật điện thoại khi đang dừng xe trên phố, người phụ nữ chống trả, quật ngã tên cướp điện thoại trên phố

Bị giật điện thoại khi đang dừng xe trên phố, người phụ nữ chống trả, quật ngã tên cướp điện thoại trên phố

Video 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 18/11/2025, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Sau hôm nay, thứ Ba 18/11/2025, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/11/2025), 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/11/2025), 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, chuẩn bị đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sập cầu tạm bắc ở khu khai thác mỏ khiến ít nhất 30 người tử vong, 20 người bị thương

Sập cầu tạm bắc ở khu khai thác mỏ khiến ít nhất 30 người tử vong, 20 người bị thương

Video 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/11/2025), 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Cuối ngày hôm nay (18/11/2025), 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc trực thăng rơi xuống cánh đồng, phi công sống sót một cách kỳ diệu

Rùng mình khoảnh khắc trực thăng rơi xuống cánh đồng, phi công sống sót một cách kỳ diệu

Video 3 giờ 15 phút trước
Tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện, nhiều xe đã bốc cháy, khiến 8 người thiệt mạng

Tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện, nhiều xe đã bốc cháy, khiến 8 người thiệt mạng

Video 4 giờ 15 phút trước
Bực tức vì bị bấm còi, tài xế ô tô tông trúng 3 người trên xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Bực tức vì bị bấm còi, tài xế ô tô tông trúng 3 người trên xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Video 5 giờ 15 phút trước
Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg, dài 4,5 mét trên biển khiến người xem thích thú

Ngư dân câu được con mực khổng lồ nặng 50kg, dài 4,5 mét trên biển khiến người xem thích thú

Video 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh