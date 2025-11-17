Hùng là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 17/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Trong phần thủ tục phiên tòa, thẩm phán chủ tọa hỏi Cao Văn Hùng: "Sức khỏe thế nào?", nhưng bị cáo im lặng, không nói gì. Lúc này cảnh sát dẫn giải thông báo, theo báo cáo của bệnh viện sức khỏe bị cáo ổn định.

Tại tòa, bị cáo Cao Văn Hùng chỉ cúi gằm mặt. Khi luật sư đặt một số câu hỏi, Hùng chỉ im lặng và sau đó nói tai đã điếc, mắt mờ.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, trước khi diễn ra phiên xét xử đã gửi giấy triệu tập đến gia đình các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay một số bị hại, đại diện bị hại vắng mặt không có lý do.

Viện kiểm sát đánh giá đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gia đình các bị hại đều có yêu cầu bồi thường về dân sự. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, căn cứ quy định của pháp luật Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Cao Văn Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa do trước đó có hỏi bị cáo này một số câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

Sau ít phút hội ý Hội đồng xét xử thông báo, do phiên tòa vắng nhiều bị hại, để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị hại nên sẽ tạm hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 5/12.

Quang cảnh phiên xét xử - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào cáo buộc, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia.

Tại quán, Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng ngồi uống bia một mình.

Khi đó, ngoài một số nhân viên của quán, còn có hai nhóm khách khác. Vào quán, Hùng gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Tiếp đó, một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện, ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Bị cáo tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Hùng quay lại trước cửa nhà số 413 đường Phạm Văn Đồng rồi đi bộ, xách xô xăng đến trước cửa quán ở nhà số 258.

Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước cửa quán rồi lấy bật lửa trong túi quần, ngồi xuống châm lửa vào xăng ở dưới nền đường khiến xăng bùng cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.