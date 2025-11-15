Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Ổi là loại trái cây quen thuộc, giàu dinh dưỡng và phổ biến ở các nước nhiệt đới. Không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, ổi còn chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất, mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Từ việc tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa đến giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ổi thực sự là một "siêu thực phẩm" dễ tìm trong tự nhiên.

Táo bón gây ra chủ yếu do chế độ ăn uống thiếu chất xơ. Chất xơ đóng vai trò như một chiếc chổi quét qua ruột kết và giúp quá trình đi tiêu diễn ra dễ dàng.

Ổi là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao, rất có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Nó cũng giúp nhu động ruột khỏe mạnh. Điều này làm giảm nguy cơ táo bón.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Hai khía cạnh rất quan trọng khiến ổi trở thành loại trái cây lý tưởng cho bệnh nhân đái tháo đường là: Ổi giàu chất xơ (giúp cho lượng đường trong máu không tăng đột biến) và có chỉ số đường huyết thấp (giúp hạn chế lượng đường trong máu tăng)...

Ảnh minh họa: Internet

Chứa các đặc tính chống lão hóa

Ổi chứa nhiều vitamin A và C. Bên cạnh đó, chúng còn chứa các chất chống oxy hóa chẳng hạn như carotene và lycopene giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các nếp nhăn. Mặc dù tuổi già là một giai đoạn tự nhiên mà bất cứ ai đều phải đối mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta có thể kéo dài quá trình này bằng cách ăn ổi thường xuyên hơn.

Giúp cho làn da khỏe mạnh

Chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Tuổi già là điều chắc chắn khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người, và ăn ít nhất một quả ổi mỗi ngày cũng có thể kéo dài quá trình này.

Tốt cho bà bầu

Ổi có lợi cho phụ nữ mang thai vì nó giàu axit folic. Đây là chất dinh dưỡng được khuyên dùng cho phụ nữ mang thai, rất quan trọng cho sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi, bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại các khuyết tật thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn bao nhiêu ổi 1 ngày là đủ?

Bạn đã được giải đáp về việc ăn ổi nhiều có tốt cho sức khỏe không nhưng chưa biết ăn ổi như thế nào là nhiều? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong một ngày bạn chỉ nên ăn 1 - 2 quả ổi có trọng lượng vừa phải, chia làm nhiều bữa thay vì ăn liền lúc. Có những quả ổi to nặng tới 300g thì chỉ cần ăn 1 quả/ngày là đủ. Ăn nhiều ổi là bạn ăn 3 quả/ngày trở lên và ngày nào cũng ăn như vậy.