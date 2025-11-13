5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Nấm rơm là một trong những loại nấm được đánh giá là lành tính, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nấm rơm còn có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.
Nấm rơm còn có những tên gọi khác như nấm rơm lúa, nấm cỏ, nấm phụ tử, nấm ngọc cẩu và nấm Trung Quốc. Sở dĩ loại nấm này có tên là nấm rơm lúa vì chúng phát triển tốt nhất trên rơm rạ hoặc gọi là nấm Trung Quốc vì việc trồng nhân tạo loại nấm này đầu tiên bắt đầu ở Trung Quốc.
Nấm rơm là loài thực vật kỵ khí, mọc thành chùm hoặc thành cụm trên những lá mục, gỗ mục, dăm gỗ, phân động vật, trên cây cối và nấm có khả năng sinh sôi, phát triển quanh năm. Nấm rơm thường phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 35 ° C.
Từ lâu, nấm rơm đã trở thành một loại thực phẩm quen thuộc với rất nhiều người nội trợ. Nấm rơm không chỉ bổ dưỡng mà còn có tác dụng trong việc chữa bệnh.
Nấm rơm có tác dụng gì?
Nấm rơm có tác dụng nâng cao sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những công dụng của nấm rơm:
Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng những loại vitamin trong nấm rơm rất cao giúp ích cho hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, thành phần chất chống oxy hóa mạnh trong nấm rơm còn mang đến lợi ích bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, nhiễm trùng, từ đó giúp chữa lành vết thương, vết loét.
Có ích cho hệ tim mạch: Khoáng chất kali và đồng trong nấm rơm giúp ích cho hoạt động của hệ tim mạch. Nếu như kali duy trì chức năng mạch máu hoạt động ổn định thì đồng với đặc tính chống vi khuẩn giúp ngăn ngừa các cơ quan nội tạng bị viêm nhiễm. Thêm vào đó, ăn nấm rơm còn làm giảm cholesterol trong cơ thể. Hàm lượng chất đạm cao trong nấm khá lành mạnh, có khả năng đốt cháy cholesterol.
Ngăn ngừa ung thư: Nấm rơm có khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển, cụ thể là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Chất Axit linoleic liên hợp trong nấm rơm có công dụng làm giác tác động của hormone estrogen, ngăn cản nồng độ nội tiết tố này tăng lên quá cao, từ đó giảm nguy cơ ung thư vú. Hợp chất beta-glucans trong nấm rơm giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Chất selen có mặt trong thành phần nấm rơm còn có công dụng ức chế, giảm thiểu số lượng tế bào ung thư.
Tốt cho người bị tiểu đường: Lượng chất béo và carbohydrate thấp trong nấm rơm rất tốt cho sức khỏe. Ăn nấm rơm có ích cho hoạt động của gan, tuyến tụy cùng nhiều tuyến nội tiết trong cơ thể, tăng sản sinh insulin ở mức độ thích hợp.
Cách sơ chế nấm rơm tự nhiên
- Chọn lựa cẩn thận đúng nấm rơm tươi, không chọn nhầm các loại nấm có độc khác vì đôi khi chúng có hình dạng, mùi vị giống nhau;
- Nấm rơm trước khi nấu chín phải cạo sạch bụi bẩn và rửa với nước sạch;
- Sau đó đun với nước sôi khoảng 5 phút;
- Sau khi ra nước có bọt, màu hơi nâu và có mùi đặc trưng, hãy vớt nấm ra;
- Rửa sạch nấm lại với nước lạnh 2-3 lần sau đó để ráo;
- Chế biến các món ăn từ nấm rơm đã sơ chế, không được để lâu vì nấm sẽ bị héo và thối rữa.