5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Dinh dưỡng 13/11/2025 05:30

Nấm rơm là một trong những loại nấm được đánh giá là lành tính, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, nấm rơm còn có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Nấm rơm còn có những tên gọi khác như nấm rơm lúa, nấm cỏ, nấm phụ tử, nấm ngọc cẩu và nấm Trung Quốc. Sở dĩ loại nấm này có tên là nấm rơm lúa vì chúng phát triển tốt nhất trên rơm rạ hoặc gọi là nấm Trung Quốc vì việc trồng nhân tạo loại nấm này đầu tiên bắt đầu ở Trung Quốc.

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấm rơm là loài thực vật kỵ khí, mọc thành chùm hoặc thành cụm trên những lá mục, gỗ mục, dăm gỗ, phân động vật, trên cây cối và nấm có khả năng sinh sôi, phát triển quanh năm. Nấm rơm thường phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 35 ° C.

Từ lâu, nấm rơm đã trở thành một loại thực phẩm quen thuộc với rất nhiều người nội trợ. Nấm rơm không chỉ bổ dưỡng mà còn có tác dụng trong việc chữa bệnh. 

Nấm rơm có tác dụng gì?

Nấm rơm có tác dụng nâng cao sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những công dụng của nấm rơm:

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng những loại vitamin trong nấm rơm rất cao giúp ích cho hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, thành phần chất chống oxy hóa mạnh trong nấm rơm còn mang đến lợi ích bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, nhiễm trùng, từ đó giúp chữa lành vết thương, vết loét.

Có ích cho hệ tim mạch: Khoáng chất kali và đồng trong nấm rơm giúp ích cho hoạt động của hệ tim mạch. Nếu như kali duy trì chức năng mạch máu hoạt động ổn định thì đồng với đặc tính chống vi khuẩn giúp ngăn ngừa các cơ quan nội tạng bị viêm nhiễm. Thêm vào đó, ăn nấm rơm còn làm giảm cholesterol trong cơ thể. Hàm lượng chất đạm cao trong nấm khá lành mạnh, có khả năng đốt cháy cholesterol.

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Nấm rơm có khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển, cụ thể là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Chất Axit linoleic liên hợp trong nấm rơm có công dụng làm giác tác động của hormone estrogen, ngăn cản nồng độ nội tiết tố này tăng lên quá cao, từ đó giảm nguy cơ ung thư vú. Hợp chất beta-glucans trong nấm rơm giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Chất selen có mặt trong thành phần nấm rơm còn có công dụng ức chế, giảm thiểu số lượng tế bào ung thư.

Tốt cho người bị tiểu đường: Lượng chất béo và carbohydrate thấp trong nấm rơm rất tốt cho sức khỏe. Ăn nấm rơm có ích cho hoạt động của gan, tuyến tụy cùng nhiều tuyến nội tiết trong cơ thể, tăng sản sinh insulin ở mức độ thích hợp.

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế nấm rơm tự nhiên

  • Chọn lựa cẩn thận đúng nấm rơm tươi, không chọn nhầm các loại nấm có độc khác vì đôi khi chúng có hình dạng, mùi vị giống nhau;
  • Nấm rơm trước khi nấu chín phải cạo sạch bụi bẩn và rửa với nước sạch;
  • Sau đó đun với nước sôi khoảng 5 phút;
  • Sau khi ra nước có bọt, màu hơi nâu và có mùi đặc trưng, ​​hãy vớt nấm ra;
  • Rửa sạch nấm lại với nước lạnh 2-3 lần sau đó để ráo;
  • Chế biến các món ăn từ nấm rơm đã sơ chế, không được để lâu vì nấm sẽ bị héo và thối rữa.
4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

Nấm hương là thực phẩm có nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể được rất nhiều người ưa chuộng. Thậm chí nấm hương còn được sử dụng như là một loại thảo dược cho nhiều loại bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   nấm rơm lợi ích nấm rơm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cuộc sống đổi mới, tình duyên tươi thắm, chẳng cần bon chen lộc cũng về tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cuộc sống đổi mới, tình duyên tươi thắm, chẳng cần bon chen lộc cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/11/2025, 3 con giáp vầng mây Tài Lộc quẩn quanh trước ngõ, kinh doanh Phát Tài, làm đâu thắng đó, thu về vàng bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/11/2025, 3 con giáp vầng mây Tài Lộc quẩn quanh trước ngõ, kinh doanh Phát Tài, làm đâu thắng đó, thu về vàng bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Đúng hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Sau hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mướp đắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

Mướp đắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài ốc, ốc hương có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài ốc, ốc hương có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe