5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Nấm rơm là loài thực vật kỵ khí, mọc thành chùm hoặc thành cụm trên những lá mục, gỗ mục, dăm gỗ, phân động vật, trên cây cối và nấm có khả năng sinh sôi, phát triển quanh năm. Nấm rơm thường phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 35 ° C.

Nấm rơm còn có những tên gọi khác như nấm rơm lúa, nấm cỏ, nấm phụ tử, nấm ngọc cẩu và nấm Trung Quốc. Sở dĩ loại nấm này có tên là nấm rơm lúa vì chúng phát triển tốt nhất trên rơm rạ hoặc gọi là nấm Trung Quốc vì việc trồng nhân tạo loại nấm này đầu tiên bắt đầu ở Trung Quốc.

Từ lâu, nấm rơm đã trở thành một loại thực phẩm quen thuộc với rất nhiều người nội trợ. Nấm rơm không chỉ bổ dưỡng mà còn có tác dụng trong việc chữa bệnh.

Nấm rơm có tác dụng nâng cao sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những công dụng của nấm rơm:

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng những loại vitamin trong nấm rơm rất cao giúp ích cho hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, thành phần chất chống oxy hóa mạnh trong nấm rơm còn mang đến lợi ích bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, nhiễm trùng, từ đó giúp chữa lành vết thương, vết loét.

Có ích cho hệ tim mạch: Khoáng chất kali và đồng trong nấm rơm giúp ích cho hoạt động của hệ tim mạch. Nếu như kali duy trì chức năng mạch máu hoạt động ổn định thì đồng với đặc tính chống vi khuẩn giúp ngăn ngừa các cơ quan nội tạng bị viêm nhiễm. Thêm vào đó, ăn nấm rơm còn làm giảm cholesterol trong cơ thể. Hàm lượng chất đạm cao trong nấm khá lành mạnh, có khả năng đốt cháy cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư: Nấm rơm có khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển, cụ thể là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Chất Axit linoleic liên hợp trong nấm rơm có công dụng làm giác tác động của hormone estrogen, ngăn cản nồng độ nội tiết tố này tăng lên quá cao, từ đó giảm nguy cơ ung thư vú. Hợp chất beta-glucans trong nấm rơm giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Chất selen có mặt trong thành phần nấm rơm còn có công dụng ức chế, giảm thiểu số lượng tế bào ung thư.

Tốt cho người bị tiểu đường: Lượng chất béo và carbohydrate thấp trong nấm rơm rất tốt cho sức khỏe. Ăn nấm rơm có ích cho hoạt động của gan, tuyến tụy cùng nhiều tuyến nội tiết trong cơ thể, tăng sản sinh insulin ở mức độ thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế nấm rơm tự nhiên