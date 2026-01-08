Nutricare giới thiệu các loại sữa tốt cho người lớn hiện nay

Khi bước sang tuổi trưởng thành, đặc biệt sau 30 tuổi, quá trình chuyển hóa và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể dần suy giảm, trong khi nguy cơ thiếu hụt canxi, đạm và vi chất lại tăng lên. Điều này khiến nhiều người gặp các vấn đề như xương khớp yếu, sức đề kháng kém, ăn uống không ngon miệng hoặc khó duy trì cân nặng ổn định.

Nutricare là Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học sở hữu đa dạng sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn tuổi được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn. Cùng tìm hiểu các dòng sản phẩm nổi bật của Nutricare trong bài viết dưới đây.

Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người trưởng thành nên sử dụng khoảng 2-3 đơn vị sữa và chế phẩm từ sữa mỗi ngày (tương đương 15 g phô mai (1 miếng phô mai), 100 ml sữa chua (1 hộp sữa chua) và 100 ml sữa dạng lỏng (1 ly sữa nhỏ)1 đơn vị tương đương khoảng 100 ml sữa). Vì vậy, các loại sữa cho người lớn được xem là giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, hiệu quả giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện.

Cùng với sự thay đổi về lối sống và thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của người lớn ngày càng được nâng cao, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp năng lượng mà còn hướng tới hỗ trợ miễn dịch, cải thiện cân nặng và phục hồi sức khỏe. Vì vậy, nhiều người quan tâm đến các giải pháp như sữa tăng sức đề kháng cho người lớn hoặc sữa tăng cân phù hợp với từng thể trạng cụ thể.

Trước nhu cầu đó, Nutricare phát triển nhiều dòng sữa đáp ứng từng mục tiêu dinh dưỡng khác nhau, trong đó sản phẩm dinh dưỡng Nutricare Bone phù hợp với người trưởng thành cần hỗ trợ xương khớp; sản phẩm dinh dưỡng Nutricare Gold hướng tới người lớn tuổi cần bổ sung dinh dưỡng toàn diện và duy trì sức khỏe lâu dài.

Nutricare Bone - Sữa xương khớp cho người trưởng thành

Nutricare Bone là lựa chọn dành cho người từ 30 tuổi, người bị loãng xương hoặc có nhu cầu tăng cường chức năng xương khớp. Sản phẩm được phát triển bởi Nutricare và Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), mang đến công thức tối ưu, hỗ trợ xương và khớp chắc khỏe.

Điểm nổi bật của Nutricare Bone là sự kết hợp của Glucosamin giúp khớp dẻo dai, hỗ trợ giảm đau khớp; cùng bộ ba Canxi - K2 - D3 nhập từ Mỹ giúp tăng khả năng hấp thu và đưa Canxi vào xương hiệu quả. Với hàm lượng Canxi 1800mg/100g bột, sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa loãng xương tối ưu.

Ngoài ra, Nutricare Bone cung cấp đạm thực vật và đạm Whey hỗ trợ tăng cường khối cơ, giúp cơ thể vận động tốt hơn và duy trì sức khỏe lâu dài.

Nutricare Gold - Sữa dinh dưỡng toàn diện cho người lớn tuổi

Nutricare Gold được nghiên cứu và phát triển dành cho người lớn tuổi, người cần phục hồi sức khỏe, ăn uống kém hoặc đang trong giai đoạn dưỡng bệnh. Sản phẩm cung cấp 56 dưỡng chất gồm đạm Whey chất lượng cao, vitamin và khoáng chất đáp ứng khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ.

Công thức Nutricare Gold hỗ trợ phục hồi và nâng cao sức khỏe tổng thể, giúp tăng cường đề kháng và cải thiện hệ cơ - xương - khớp nhờ sự kết hợp của Canxi, Glucosamin và HMB. Trong đó, HMB là dưỡng chất giúp bảo vệ và duy trì khối cơ, hạn chế tình trạng dị hóa và mất cơ thường gặp ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ Omega 3-6-9, đồng thời, hệ Antioxidants từ Vitamin A, C, E và Selen giúp chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, góp phần bảo vệ cơ thể toàn diện.

Nutricare Gold cũng là lựa chọn lý tưởng cho người bị mất ngủ nhờ thành phần Lactium, kết hợp với Magie và Vitamin B6 giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ. Sản phẩm ít ngọt, phù hợp với người cao tuổi hoặc người cần kiểm soát đường.

Việc lựa chọn đúng các loại sữa cho người lớn giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện miễn dịch và hỗ trợ cơ thể theo từng nhu cầu cụ thể. Với Nutricare Bone và Nutricare Gold, Thương hiệu Quốc gfia Dinh dưỡng Y học Nutricare đã mang đến giải pháp khoa học, an toàn, phù hợp cho người trưởng thành và người cao tuổi.

