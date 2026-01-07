Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Dinh dưỡng 07/01/2026 11:30

Trà xanh từ lâu đã được xem là một thức uống thanh tao, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông. Không chỉ mang lại hương vị thanh mát mà còn chứa đựng vô số lợi ích cho sức khỏe, nhưng có nên uống mỗi ngày?

Trà xanh, một loại thức uống truyền thống phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, không chỉ mang lại hương vị thanh mát mà còn chứa đựng vô số lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Việc uống trà xanh mỗi ngày đã được chứng minh là có thể giúp chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hỗ trợ giảm cân và cải thiện làn da.

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của trà xanh 

Hỗ trợ giảm cân: Trà xanh đã được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhờ vào việc tăng cường quá trình trao đổi chất. Các catechins trong trà xanh kích thích quá trình oxy hóa mỡ, giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn khi kết hợp với chế đăn uống lành mạnh và tập luyện. 

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Trà xanh có thể giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch cũng được hạn chế. Ngoài ra, trà xanh còn có thể giúp giảm huyết áp, bảo vệ các động mạch và ngăn ngừa các cơn đột quỵ. 

Cải thiện chức năng não và trí nhớ: Các chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là L-theanine và caffeine, giúp cải thiện chức năng não, tăng cường sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Trà xanh cũng giúp nâng cao trí nhớ và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson.

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Trà xanh có tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Uống trà xanh có thể hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn, giảm đầy hơi, táo bón và ngăn ngừa các vấn đề dạ dày như viêm loét dạ dày. 

Ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Làm thế nào uống trà tốt cho sức khỏe?

Về vấn đề uống trà có tốt không tùy thuộc vào cách thức bạn uống trà như thế nào:

Nếu uống trà theo đúng liều lượng, trà xanh hay một số loại trà khác đều tốt cho sức khỏe.

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn không nên dùng trà thay nước uống mỗi ngày. Tốt nhất bạn hãy uống trung bình 2 - 3 ly trà hàng ngày với liều lượng không quá 710ml.

Ngoài ra, bạn nên uống trà ấm thay vì dùng trà quá nóng. Thời điểm lý tưởng để uống trà là vào buổi sáng, không uống trà sau 3 giờ chiều.

Bạn tuyệt đối không uống nhiều trà nếu bụng đang đói vì dễ khiến cơ thể có cảm giác cồn cào, nôn nao, thậm chí chóng mặt.

Điều gì xảy ra khi bạn thêm mật ong và đinh hương vào trà xanh?

Điều gì xảy ra khi bạn thêm mật ong và đinh hương vào trà xanh?

Sự kết hợp này tạo nên một thức uống sức khỏe mạnh mẽ hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hỗ trợ giảm cân nhanh hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   trà xanh nước trà xanh công dụng của trà xanh

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Đời sống 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Đời sống 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cách uống tinh bột nghệ đúng để tốt cho cơ thể và cải thiện sức khỏe

Cách uống tinh bột nghệ đúng để tốt cho cơ thể và cải thiện sức khỏe

Uống nước cam hàng ngày, có thật sự tốt cho sức khỏe?

Uống nước cam hàng ngày, có thật sự tốt cho sức khỏe?

Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Rau cần nước và loạt công dụng bất ngờ không phải ai cũng biết

Rau cần nước và loạt công dụng bất ngờ không phải ai cũng biết

Không ngờ vỏ quýt phơi khô lại có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ vỏ quýt phơi khô lại có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt