Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Trà xanh, một loại thức uống truyền thống phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á, không chỉ mang lại hương vị thanh mát mà còn chứa đựng vô số lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng. Việc uống trà xanh mỗi ngày đã được chứng minh là có thể giúp chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hỗ trợ giảm cân và cải thiện làn da.

Hỗ trợ giảm cân: Trà xanh đã được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhờ vào việc tăng cường quá trình trao đổi chất. Các catechins trong trà xanh kích thích quá trình oxy hóa mỡ, giúp giảm mỡ bụng và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Trà xanh có thể giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, từ đó nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch cũng được hạn chế. Ngoài ra, trà xanh còn có thể giúp giảm huyết áp, bảo vệ các động mạch và ngăn ngừa các cơn đột quỵ.

Cải thiện chức năng não và trí nhớ: Các chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là L-theanine và caffeine, giúp cải thiện chức năng não, tăng cường sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Trà xanh cũng giúp nâng cao trí nhớ và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Trà xanh có tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Uống trà xanh có thể hỗ trợ việc tiêu hóa thức ăn, giảm đầy hơi, táo bón và ngăn ngừa các vấn đề dạ dày như viêm loét dạ dày.

Ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Làm thế nào uống trà tốt cho sức khỏe?

Về vấn đề uống trà có tốt không tùy thuộc vào cách thức bạn uống trà như thế nào:

Nếu uống trà theo đúng liều lượng, trà xanh hay một số loại trà khác đều tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn không nên dùng trà thay nước uống mỗi ngày. Tốt nhất bạn hãy uống trung bình 2 - 3 ly trà hàng ngày với liều lượng không quá 710ml.

Ngoài ra, bạn nên uống trà ấm thay vì dùng trà quá nóng. Thời điểm lý tưởng để uống trà là vào buổi sáng, không uống trà sau 3 giờ chiều.

Bạn tuyệt đối không uống nhiều trà nếu bụng đang đói vì dễ khiến cơ thể có cảm giác cồn cào, nôn nao, thậm chí chóng mặt.