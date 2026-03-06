Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Thành phần cacbonhydrat chiếm đến 82%, gồm 2 thành phần chính là fructozơ (chiếm 38,2 %) và glucozơ (chiếm 31%). Ngoài ra còn có các thành phần khác như mantozo, saccarozo và các hỗn hợp carbohydrate.

Trong mật ong có chứa hỗn hợp các loại đường và các thành phần dinh dưỡng khác. Chủ yếu gồm cacbonhydrat, nước, vitamin, chất chống oxy hóa, lượng calo,…

Trong mật chứa 2% khoáng chất, vitamin tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Các vitamin bao gồm vitamin B2, B3, B6, B9, C,… và các khoáng chất như photpho, sắt, kẽm, canxi, magie,... Trong mật có chứa một hàm lượng rất ít chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm,… Mật ong có khối lượng riêng nặng hơn nước 36% tức là 1,36kg/ lít và chỉ số đường huyết từ 31 - 78. Các thành phần dinh dưỡng trong mật phụ thuộc vào mật hoa mà ong thu thập được.

Giảm kích thích họng, đờm: Mật ong là bài thuốc dân gian chữa đau họng rất tốt do có tính kháng khuẩn cao. Nó giúp cổ họng dịu nhanh, tiêu diệt vi khuẩn, được ví như một liều dextromethorphan. Sử dụng một ly mật trước khi ngủ sẽ giúp giảm ho, thanh lọc cơ thể, giấc ngủ ngon hơn.

Làm lành vết thương, trị bỏng, kháng khuẩn: Do có tính kháng khuẩn, làm khô nhanh lên mật được sử dụng đề trị các vết thương ngoài da, bị bỏng. khi bị thương hoặc bỏng chỉ cần bôi lên vùng da tổn thương một lượng nhỏ, chia làm nhiều lần trong ngày sẽ giúp làn da không đau rát, thời gian lành vết thương nhanh.

Hỗ trợ cho hoạt động hệ tiêu hóa: Buổi sáng nên sử dụng một cốc pha nước mật khi đói để bảo vệ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi nó đi qua các bộ phận sẽ loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, diệt vi khuẩn, phục hồi tổn thương nhỏ. Vì vậy mật được coi là chất làm sạch đường ruột, diệt vi khuẩn không có lợi và làm giảm tình trạng viêm loét

Làm giảm nguy cơ tim mạch: Trong mật có chứa vitamin C và E cùng chất pinocembrin. Các chất trên làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, chống lão hóa,… Hàng ngày hãy uống một thìa để ngăn bệnh tim tốt nhất.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Vì trong mật có chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư nên được sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư như ung thư phổi, thận,…

Nên uống mật ong vào lúc nào?

Ngoài thắc mắc uống mật ong có tác dụng gì, bạn cũng nên chú ý đến thời điểm uống mật ong. Theo các chuyên gia, những khung giờ uống nước mật ong tốt nhất là:

Buổi sáng: Nên uống mật ong buổi sáng khi bạn muốn cung cấp năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ làm sạch dạ dày, đào thải độc tố trong dạ dày, gan và thận. Đây cũng là thời điểm rất tốt để mật ong phát huy khả năng tăng sức đề kháng, hỗ trợ giảm cân.

Buổi tối: Uống mật ong buổi tối cung cấp thêm vitamin cho cơ thể, giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng và giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.

Trước bữa ăn: Thói quen uống mật ong trước khi ăn khoảng 30 phút sẽ hỗ trợ giảm tiết acid dạ dày, làm dịu niêm mạc dạ dày nên rất tốt cho người bị viêm loét dạ dày.

Sau bữa ăn: Nếu bạn uống mật ong 1 – 2 giờ sau khi ăn sẽ tăng cường nhu động ruột, giảm tình trạng táo bón và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.