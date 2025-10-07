Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ

Dinh dưỡng 07/10/2025 16:30

Mật ong thường được sử dụng như một loại thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Nó đặc biệt tốt cho sức khỏe khi được sử dụng thay thế đường ăn.... Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng.

Mật ong, được mệnh danh là "vàng lỏng" của tự nhiên, không chỉ là chất làm ngọt phổ biến mà còn là một kho tàng dưỡng chất và dược tính. Được sử dụng trong y học cổ truyền qua hàng ngàn năm, mật ong mang lại vô số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng sức khỏe hàng đầu của mật ong

Kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên

Mật ong có chứa Hydrogen Peroxide và có độ pH thấp (tính axit), tạo ra môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Nhờ đặc tính này, mật ong được sử dụng như một phương thuốc dân gian để: 

Chữa lành vết thương và vết bỏng nhẹ, giúp làm sạch và làm dịu vùng da bị tổn thương.

Giảm viêm họng và làm dịu cơn ho do viêm đường hô hấp.

Tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi

Mật ong chứa hỗn hợp đường tự nhiên (Glucose và Fructose). Glucose được hấp thụ nhanh chóng để cung cấp năng lượng tức thì, trong khi Fructose được hấp thụ chậm hơn, giúp duy trì mức năng lượng ổn định. Điều này khiến mật ong trở thành nguồn năng lượng tuyệt vời cho người vận động, người lao động nặng hoặc người suy nhược cơ thể.

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ dạ dày

Mật ong hoạt động như một chất Prebiotic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Điều này giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Mật ong còn được biết đến với khả năng làm dịu niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm loét dạ dày.

Chống oxy hóa và làm đẹp da

Mật ong, đặc biệt là các loại mật ong sẫm màu, rất giàu các hợp chất chống oxy hóa như Flavonoid và Phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Khi dùng ngoài da, mật ong giúp giữ ẩm, kháng khuẩn và làm da mềm mịn.

4 Đối tượng cần tuyệt đối tránh dùng mật ong

Mặc dù mật ong rất tốt, nhưng do một số thành phần và nguy cơ vi khuẩn, 4 nhóm đối tượng sau đây cần tuyệt đối kiêng kỵ món ăn này:

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi

Đây là lưu ý quan trọng nhất. Mật ong có thể chứa bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum. Mặc dù vô hại với người lớn và trẻ lớn, nhưng hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh (dưới 12 tháng tuổi) chưa phát triển đủ mạnh để tiêu diệt loại bào tử này. Điều này có thể dẫn đến chứng ngộ độc thịt (Botulism) ở trẻ sơ sinh, gây liệt cơ và có thể đe dọa tính mạng.

Người bị bệnh tiểu đường

Mật ong về cơ bản vẫn là đường. Nó chứa khoảng 82% đường tự nhiên và có chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao. Mặc dù mật ong tốt hơn đường tinh luyện, việc tiêu thụ có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Người bệnh tiểu đường cần hạn chế tối đa và chỉ sử dụng dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Người có tiền sử dị ứng với phấn hoa

Mật ong được tạo ra từ mật hoa và có thể chứa một lượng nhỏ phấn hoa. Những người bị dị ứng nghiêm trọng với phấn hoa, ong hoặc các sản phẩm từ ong có thể gặp các phản ứng dị ứng từ nhẹ (ngứa, nổi mề đay) đến nặng (khó thở, sốc phản vệ) khi dùng mật ong.

Mật ong là vị thuốc thiên nhiên nhưng 4 đối tượng cần kiêng cữ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị xơ gan hoặc suy giảm chức năng gan

Mật ong chứa một lượng lớn Glucose và Fructose cô đặc. Việc chuyển hóa Fructose cần sự tham gia của gan. Đối với người mắc các bệnh lý về gan như xơ gan hoặc suy giảm chức năng gan, việc nạp quá nhiều Fructose từ mật ong có thể làm tăng gánh nặng cho gan và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Việc sử dụng mật ong một cách thông minh, đúng đối tượng sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những lợi ích tuyệt vời mà "vị thuốc thiên nhiên" này mang lại. Bạn có muốn biết cách phân biệt mật ong thật và giả không?

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong: "Thần dược" tự nhiên nhưng đại kỵ 5 loại thực phẩm này

Mật ong khi kết hợp sai thực phẩm có thể gây khó tiêu, giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.

Xem thêm
Từ khóa:   mật ong ai kỵ mật ong công dụng của mật ong

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Quả khế là trái cây dân dã với 6 công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

Không ngờ loại rau xanh đậm quen thuộc này lại có 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Không ngờ loại rau xanh đậm quen thuộc này lại có 6 công dụng 'vàng' cho sức khỏe

Quả thanh trà, vị chua ngọt miền Tây và 6 công dụng vàng cho sức khỏe

Quả thanh trà, vị chua ngọt miền Tây và 6 công dụng vàng cho sức khỏe