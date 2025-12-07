Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quất hồng bì được khá nhiều người yêu thích bởi mùi thơm ngọt ngào và hương vị đặc trưng của nó. Không chỉ được dùng để làm mứt, quất hồng bì còn rất nổi tiếng trong giới dược liệu vì có thể chế biến thành các vị thuốc Đông y với công dụng long đờm, giảm ho, tiêu hóa tốt.

Dân gian còn gọi quất hồng bì là quả hoàng bì, quất bì hay tơ nua. Trong khoa học loại quả này có tên là Clausena lansium (Lour.) Skeels thuộc họ cam chanh. Dân gian còn gọi quất hồng bì là quả hoàng bì, quất bì hay tơ nua. Trong khoa học loại quả này có tên là Clausena lansium (Lour.) Skeels thuộc họ cam chanh. 

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quất hồng bì phần lớn phân bổ ở khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, cụ thể là mọc hoang dại ở Trung Hoa hay một số quốc gia vùng Đông Nam Á như Là, Campuchia, Malaysia,... Ở Việt Nam, quất hồng bì xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phía Bắc đặc biệt là Quảng Ninh, Hòa Bình và Ninh Bình.

Đặc điểm sinh trưởng của cây quất hồng bì

Nhờ khả năng chịu lạnh, chống chịu khô hạn và sâu bệnh tốt, cây quất hồng bì có thể được trồng xen canh trong các khu vườn gia đình hoặc trên đất đồi để vừa lấy quả, vừa làm dược liệu.

Điều kiện khí hậu: Cây sinh trưởng tốt trong môi trường có nhiệt độ trung bình 15-25°C, có khả năng chịu lạnh ngắn hạn dưới 0°C.

Môi trường đất: Ưa trồng ở đất feralit vùng đồi núi, chân núi đá vôi, nơi có khả năng thoát nước tốt.

Khả năng thích nghi: Là loài cây rụng lá vào mùa đông, có sức sống mạnh mẽ và thích nghi tốt với nhiều điều kiện tự nhiên khác nhau.

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả quất hồng bì 

Giảm ho, tiêu đờm hiệu quả 

Quất hồng bì là bài thuốc dân gian trị ho và viêm họng cực kỳ nổi tiếng. Quả có vị chua ngọt, tính hơi ấm, giúp thuận khí, tiêu đờm thấp và chỉ khái (giảm ho). Đặc biệt, tinh dầu tự nhiên chứa trong quả và lá có khả năng kháng khuẩn nhẹ, giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm tình trạng kích ứng và làm lỏng đờm, từ đó cắt giảm các cơn ho dai dẳng. Bài thuốc phổ biến nhất là quất hồng bì ngâm với mật ong hoặc đường phèn, dùng để ngậm hoặc pha nước uống.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích ăn ngon 

Quất hồng bì là trợ thủ đắc lực cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Cả quả, hạt và rễ của cây đều có tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hóa nhờ các chất xơ và enzyme tự nhiên. Đối với những người gặp phải tình trạng chán ăn, ăn không ngon miệng, vị chua dịu của quất hồng bì có thể kích thích tuyến nước bọt và dịch vị, giúp ăn ngon hơn. Ngoài ra, nó còn được dùng để chống nôn hiệu quả, đặc biệt trong trường hợp say tàu xe.

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa 

Quả quất hồng bì là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Giống như nhiều loại trái cây họ cam quýt, quất hồng bì chứa các hợp chất flavonoid giúp trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và lão hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể, hỗ trợ điều hòa hệ miễn dịch, giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Về mặt dinh dưỡng hiện đại, Quất hồng bì chứa các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ dồi dào, những thành phần này gián tiếp hỗ trợ sức khỏe mạch máu bằng cách giảm viêm và giúp điều chỉnh mức cholesterol. Việc bổ sung loại quả này vào chế độ ăn giúp duy trì sức khỏe tim mạch hiệu quả.

