Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Những công dụng bất ngờ của đậu nành không phải ai cũng biết

Ngay từ tên gọi, sữa đậu nành được chế biến từ 100% đậu nành nguyên chất được chọn lọc, không chỉ có hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà còn giúp cung cấp cho cơ thể một lượng canxi, kẽm tốt cho sức khỏe. Hơn hết, sữa đậu nành không chứa chất bảo quản nên an toàn cho sức khỏe của người dùng.

Sữa đậu nành là một nguồn dinh dưỡng dồi dào với thành phần 100% là đậu nành. Đậu nành chứa nhiều axit béo, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho con người. Những chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng, giúp cơ thể hoạt động ở mức tối ưu.

Vậy thực sự uống sữa đậu nành có làm tăng kích thước vòng ngực hay không?

Nhiều người tin rằng, sữa đậu nành giúp tăng kích cỡ vòng 1 vì chứa phytoestrogen - hợp chất có nguồn gốc thực vật, mô phỏng một phần tác dụng của estrogen trong cơ thể. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc uống sữa đậu nành thường xuyên sẽ làm tăng kích thước vòng ngực.

Do đó, việc tin rằng uống càng nhiều sữa đậu nành thì vòng 1 càng lớn chỉ mang tính truyền miệng và chưa được kiểm chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Những yếu tố ảnh hưởng đến kích thước vòng 1

Kích thước vòng 1 của mỗi người chịu tác động bởi nhiều yếu tố sinh học và lối sống, gồm: Yếu tố di truyền; Tuổi tác; Chu kỳ kinh nguyệt; Thời kỳ mang thai; Trước và sau khi cho con bú; Cân nặng và tỷ lệ mỡ cơ thể; Chế độ tập luyện; Thói quen sinh hoạt (mặc áo ngực sai kích cỡ, lạm dụng rượu bia, giảm cân quá nhanh…)

Trên thực tế, không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể thay đổi rõ rệt kích thước vòng 1. Việc cải thiện vóc dáng nên dựa trên chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện phù hợp và thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Sữa đậu nành có tác dụng gì với phụ nữ?

Sữa đậu nành là một thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng với cơ thể, đặc biệt là phụ nữ, người mắc bệnh tim mạch, thừa cân béo phì... Một số lợi ích khi phụ nữ uống sữa đậu nành đó là:

Cung cấp nguồn dưỡng chất cần thiết cho cơ thể: Trong hạt đậu nành có chứa một lượng chất dinh dưỡng đầy đủ protein, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết và các vitamin, khoáng chất giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa một số bệnh lý: Trong sữa đậu nành có chứa chất isoflavone có tác dụng giảm lượng LDL-cholesterol trong máu và cục máu đông, từ đó ngăn ngừa nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ não. Ngoài ra, nó cũng giúp phòng ngừa đái tháo đường týp 2, loãng xương.

Giúp làm đẹp da: Người ta tìm thấy trong đậu nành có isoflavone và genistein giúp loại trừ tế bào chết, tăng độ đàn hồi của da và giúp vẻ ngoài sáng mịn hơn.

Hỗ trợ giảm cân: Trong sữa đậu nành có nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại cung cấp lượng calo thấp. Do đó, sữa đậu nành tốt cho phụ nữ trong việc duy trì cân nặng lý tưởng.

Giảm thiểu các triệu chứng tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh: Sữa đậu nành chứa một lượng lớn isoflavone, có cấu tạo tương tự như hormone nữ estrogen. Do đó, khi phụ nữ uống sữa đậu nành sẽ giúp cơ thể cung cấp lượng hormon này trong khoảng thời gian thiếu hụt. Từ đó giảm các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh.