Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, Phú Quý Phát Tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 17/03/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, Phú Quý Phát Tài, tương lai tươi sáng vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, Chính tài chiếu mệnh, tin vui lớn cho Tý trong ngày này là bạn không phải lo lắng bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc. Bên cạnh đó con giáp này còn có cơ may gặt hái mạnh tay trong công việc hiện tại, nguồn thu từ công việc giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái, may mắn vô cùng tận.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, Phú Quý Phát Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, chắc chắn sẽ tìm được chìa khóa để giải quyết mọi hỗn loạn trong công việc hiện tại, bạn chẳng sợ bất cứ điều gì. Phát triển một chiến lược thông minh, hơi khác người một chút là cách duy nhất để tránh khó khăn trong ngày mới.

Chỉ có điều ngũ hành Thủy Hỏa bất dung khiến tình duyên của đương số có phần ảm đạm, vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Chỉ khi lắng nghe nhau, trái tim của 2 bạn mới có thể gần nhau hơn, dường như bạn hơi cố chấp nên cãi cọ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, tuổi Dần gặp tam hợp với địa chi ngày nhưng vận trình vẫn có phần u ám. Chính vì thế khi tiến hành giao dịch với khách hàng, đối tác, bản mệnh cần thận trọng xem xét kỹ giấy tờ đề phòng còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết triệt để.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, Phú Quý Phát Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tính tình tuổi Dần đôi khi có phần nghiêm khắc và cứng nhắc nên không được lòng cấp dưới, có cảm giác khó gần. Do đó để thúc đẩy vận trình tình cảm thì con giáp này nên mở lòng mình, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn để người khác cảm thấy thoải mái mỗi khi giao tiếp với mình.

Tam Hợp nâng đỡ giúp cho những người độc thân muốn tìm kiếm tình yêu. Mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh, không khó để tìm được ai đó khiến con tim tuổi Dần đập rộn ràng hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý khi tham gia giao thông, cần quan sát trước sau mỗi khi qua đường.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, Chính Tài trợ mệnh đảm bảo cho người tuổi Thân có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính. Bạn nên duy trì tình trạng này bằng cách làm việc chăm chỉ cũng như năng động hơn trong các mối quan hệ xã giao để tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển hơn. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/3/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu độ, vạn phúc kim an, tiền vàng dư dả, Phú Quý Phát Tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành tương khắc gây ra những khúc mắc trong chuyện tình cảm của người tuổi Thân. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Bản mệnh đừng "sớm nắng chiều mưa” như thế gây ảnh hưởng tới nhân duyên cũng như hòa khí trong gia đình.

 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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