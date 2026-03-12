Bất ngờ công dụng của thứ quả "nhuộm đỏ" chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau

Dinh dưỡng 12/03/2026 05:30

Không chỉ được mệnh danh là 'nữ hoàng' của các loại quả mọng nhờ hương vị ngọt ngào và vẻ ngoài rực rỡ, dâu tây còn chứa nhiều chất đặc biệt có lợi cho sức khỏe.

Dâu tây là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có tác dụng bảo vệ sức khỏe mạnh mẽ. Chúng có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và dồi dào chất chống oxy hóa và polyphenol.

Bất ngờ công dụng của thứ quả 'nhuộm đỏ' chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc dâu tây chứa hơn 100% mục tiêu tối thiểu hàng ngày đối với vitamin C hỗ trợ miễn dịch. Ngoài chức năng như một chất chống oxy hóa phòng chống lại bệnh tật và tuổi tác, vitamin C còn giúp tạo ra collagen và duy trì sức khỏe của da.

Dâu tây cũng rất giàu các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm khác. Đây là một lý do tại sao các loại quả mọng, bao gồm cả dâu tây, có liên quan đến sức khỏe của não.

Công dụng của dâu tây đối với sức khỏe

Bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Dâu tây chứa hàm lượng lớn anthocyanin – sắc tố tạo nên màu đỏ đặc trưng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng anthocyanin có khả năng làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong mạch máu, kiểm soát huyết áp và giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL). Thường xuyên ăn dâu tây giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù dâu tây có vị ngọt nhưng chỉ số đường huyết (GI) của nó lại khá thấp. Các chất polyphenol trong dâu tây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và kiểm soát sự gia tăng đột ngột của lượng đường trong máu sau khi ăn. Điều này biến dâu tây trở thành lựa chọn trái cây an toàn và lý tưởng cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bất ngờ công dụng của thứ quả 'nhuộm đỏ' chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Lão hóa não bộ là điều không ai tránh khỏi, nhưng dâu tây có thể giúp làm chậm quá trình này. Các hợp chất flavonoid trong dâu tây giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương do oxy hóa. Thường xuyên tiêu thụ dâu tây giúp cải thiện khả năng tập trung, tư duy nhạy bén và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người cao tuổi.

Ngăn ngừa các tế bào ung thư

Các nhà khoa học đã tìm thấy sự kết hợp hoàn chỉnh giữa Axit Ellagic và các flavonoid trong dâu tây có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng hoạt động bằng cách tạo ra một hàng rào bảo vệ DNA và ngăn chặn sự di căn của các khối u, đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa ung thư vú, ung thư gan và ung thư thực quản.

Bạn nên ăn bao nhiêu dâu tây mỗi ngày?

Một khẩu phần dâu tây là một cốc dâu tây cắt lát hoặc khoảng 8 quả dâu tây nguyên quả. Vì một khẩu phần chỉ có khoảng 50 calo, nếu bạn tiêu thụ tới 4 khẩu phần cũng chỉ tương đương với 200 calo. Lượng khuyến cáo là không nên tiêu thụ quá 4 cốc mỗi ngày. Thông thường chỉ 1/2-1 cốc là đủ.

Bất ngờ công dụng của thứ quả 'nhuộm đỏ' chợ Việt: Ăn đúng cách sẽ khỏe mạnh, ít ốm đau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc ăn dâu tây nguyên quả và cắt lát hoặc xay nhuyễn chúng sẽ làm ảnh hưởng tới các chất dinh dưỡng có trong dâu tây. Khi nước ép được chiết xuất, chất xơ đã được đưa ra ngoài và điều đó có tác dụng khác. Nếu không có chất xơ, nước ép dâu tây thực sự có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn thay vì ổn định chúng. 

4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

4 lưu ý quan trọng khi ăn dâu tây để tận dụng tối đa lợi ích

Dâu tây là loại trái cây có hương vị thơm ngon lại tốt cho sức khỏe nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên có những người không nên ăn dâu tây để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

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