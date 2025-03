Dâu tây: 'Siêu thực phẩm' cho sức khỏe toàn diện nhưng không phải ai cũng biết tận dụng đúng cách 

Dâu tây có nhiều chất xơ và vitamin C, hai chất dinh dưỡng tuyệt vời để giảm stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư. Ngoài ra, dâu tây còn là nguồn cung cấp kali tốt, bảo vệ tim mạch, giúp hạ huyết áp.

Cung cấp nước

Dâu tây nhiều nước, góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Uống đủ nước là điều cần thiết để giảm cân vì nó giúp kiểm soát thèm ăn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy calo hiệu quả hơn. Vitamin C trong dâu tây tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ chữa ho và cảm lạnh thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa

Loại quả này cũng dồi dào chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra, dẫn đến stress oxy hóa. Cụ thể như anthocyanin và axit ellagic có thể trung hòa các gốc tự do có hại, tạo ra môi trường thuận lợi hơn để đốt cháy calo.

Điều hòa đường huyết Khi carbs được hấp thụ, cơ thể sẽ chuyển hoá chúng thành các loại đường đơn giản rồi giải phóng chúng hòa vào máu. Cơ thể của bạn sẽ dần tiết ra insulin, báo hiệu cho các tế bào lấy đường từ máu để biến đổi thành nhiên liệu hoặc lưu trữ.

Vậy nên, dâu tây có thể làm chậm quá trình tiêu thụ glucose, giảm đột biến cả glucose và insulin sau các bữa ăn giàu carb. Vì thế, dâu tây có khả năng giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất tốt.

Giảm nguy cơ ung thư

Dâu tây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, được xếp hạng trong số 10 loại trái cây hàng đầu về khả năng chống oxy hóa và đây có lẽ là lý do khiến dâu tây có tác dung ngăn ngừa ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Chất chống oxy hóa giúp chống lại sự hình thành khối u và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Tiêu thụ thường xuyên các loại quả mọng, bao gồm dâu tây, có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư thực quản và ung thư phổi.

Ăn nhiều dâu tây có sao không?

Mặc dù dâu tây chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều thì rất dễ gây ra một số tác hại. Chẳng hạn như:

Gây dị ứng: Dâu tây thường có thể gây dị ứng với các đối tượng có tiền sử dị ứng về dâu tây dẫn đến gây mẩn đỏ hoặc là ngứa da.

Tăng huyết áp: Chất kali trong dâu tây là loại khoáng chất có thể làm tăng huyết áp. Cho nên người bị bệnh huyết áp cao nên hạn chế ăn loại quả này.

Ảnh minh họa: Internet

Gây đau dạ dày: Ăn nhiều dâu tây vào lúc đói rất dễ gây tổn thương dạ dày. Vì thành phần axit có thể kích ứng niêm mạc dạ dày tạo ra các cơn đau, theo thời gian sẽ dẫn đến bệnh đau dạ dày.

Gây ngộ độc: Dâu tây thường được sử dụng thuốc trừ sâu khá nhiều. Nếu mua phải hàng không rõ nguồn gốc thì rất dễ ăn vào bị ngộ độc.