8 lợi ích đã được khoa học chứng minh khi ăn dâu tây!

TOP 8 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn dâu tây

Hỗ trợ chức năng miễn dịch

Hệ thống miễn dịch bị tác động bởi vitamin C theo nhiều cách. Thứ nhất, vitamin C hỗ trợ khả năng miễn dịch thông qua khả năng chống oxy hóa. Hoạt động như một chất chống oxy hóa, vitamin C hỗ trợ các tế bào của hệ thống miễn dịch bằng cách bảo vệ chúng khỏi những thiệt hại có thể xảy ra khi cơ thể có phản ứng miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C ảnh hưởng tích cực đến hệ thống miễn dịch bằng cách kích thích sản xuất và chức năng của các tế bào bạch cầu.

Cam không phải là loại trái cây duy nhất cung cấp vitamin C. Một cốc dâu tây nguyên quả cung cấp 85 miligam (mg) vitamin C, chiếm hơn 100% giá trị khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ và khoảng 94% giá trị hàng ngày cho nam giới.