Với thành phần rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và nhiều loại polyphenol, dâu tây không chỉ mang vị ngọt thơm hấp dẫn, nhưng còn đem đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của bạn nữa. Cụ thể là những lợi ích tuyệt vời nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết 8 lợi ích đã được khoa học chứng minh khi ăn dâu tây ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cam không phải là loại trái cây duy nhất cung cấp vitamin C. Một cốc dâu tây nguyên quả cung cấp 85 miligam (mg) vitamin C, chiếm hơn 100% giá trị khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ và khoảng 94% giá trị hàng ngày cho nam giới.

Hệ thống miễn dịch bị tác động bởi vitamin C theo nhiều cách. Thứ nhất, vitamin C hỗ trợ khả năng miễn dịch thông qua khả năng chống oxy hóa. Hoạt động như một chất chống oxy hóa, vitamin C hỗ trợ các tế bào của hệ thống miễn dịch bằng cách bảo vệ chúng khỏi những thiệt hại có thể xảy ra khi cơ thể có phản ứng miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C ảnh hưởng tích cực đến hệ thống miễn dịch bằng cách kích thích sản xuất và chức năng của các tế bào bạch cầu.

Hỗ trợ giảm chứng viêm

Viêm là một phản ứng bình thường đối với nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc vi rút, cũng như do chấn thương như vết cắt hoặc gãy xương. Tình trạng viêm có vấn đề khi nó trở thành mãn tính, nghĩa là cơ thể ở trong tình trạng viêm kéo dài, có thể là do tình trạng tự miễn dịch, tiếp xúc với chất độc hoặc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn.

Dâu tây là một nguồn giàu polyphenol, hóa chất quan trọng được tìm thấy trong thực vật có thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do viêm. Mặc dù còn cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ dâu tây làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm như protein phản ứng c có độ nhạy cao.

Hỗ trợ giảm đau xương khớp

Viêm xương khớp là một loại viêm khớp phổ biến thường gây ra bởi tình trạng viêm và khiến các cá nhân bị đau khớp và sụn bị phá vỡ. Do đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của dâu tây, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với giả dược đã xem xét vai trò của dâu tây trong việc giảm các triệu chứng đau ở những người bị viêm xương khớp.

Trong nghiên cứu này, 17 người tham gia được xếp ngẫu nhiên vào nhóm dùng giả dược hoặc nhóm tiêu thụ 50 gam dâu tây đông lạnh mỗi ngày trong 12 tuần. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể về điểm số cơn đau giữa hai nhóm, trong đó nhóm dâu tây đông lạnh giảm đau nhiều hơn. Mặc dù đây chỉ là một nghiên cứu rất nhỏ nhưng nó cho thấy rằng việc đưa dâu tây vào chế độ ăn uống của một người có thể giúp kiểm soát cơn đau.

Bảo vệ cơ thể chống lại ung thư

Dâu tây có rất nhiều loại polyphenol (hợp chất hóa học có lợi được tìm thấy trong thực vật). Trong đó, một loại polyphenol mạnh có trong dâu tây là axit ellagic, hoạt động như một chất chống oxy hóa và đã được nghiên cứu về tác dụng ngăn ngừa hoặc làm chậm các bệnh mãn tính.

Axit ellagic dường như có tác dụng phòng ngừa và điều trị ung thư nhờ khả năng chống oxy hóa và khả năng vượt qua quá trình sinh ung thư. Tuy có nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển của bệnh ung thư và chỉ riêng dâu tây sẽ không ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư, nhưng chúng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh chứa đầy các đặc tính chống ung thư.

Cải thiện cholesterol HDL

HDL cholesterol là loại cholesterol "tốt", vì nó có lợi cho cơ thể bằng cách hấp thụ lượng cholesterol dư thừa trong máu và vận chuyển đến gan để loại bỏ. Hàm lượng HDL cholesterol cao có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên năm 2008 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng cho thấy rằng khi những người tham gia tiêu thụ một lượng quả mọng vừa phải (họ đã nghiên cứu các loại quả mọng hỗn hợp bao gồm dâu tây), đã tăng đáng kể lượng cholesterol HDL so với nhóm đối chứng.

Hỗ trợ sức khỏe tổng thể của não bộ

Những nghiên cứu gần đây đang khám phá ra rằng một trong những nguyên nhân của sự suy giảm nhận thức và sự phát triển của chứng mất trí nhớ Alzheimer là do không tiêu thụ đủ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và polyphenol. Như đã đề cập trong suốt bài viết này, dâu tây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và polyphenol mạnh mẽ có thể ngăn ngừa stress oxy hóa và viêm nhiễm.

Mặc dù không thể nói rằng dâu tây ngăn ngừa sự phát triển của bệnh Alzheimer, nhưng một nghiên cứu cho thấy rằng lượng dâu tây ăn nhiều hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer do vitamin C và polyphenol có trong loại quả mọng này.

Hỗ trợ tiêu hóa tối ưu

Ăn nhiều loại thực vật là điều quan trọng để tiêu hóa tốt. Một trong những lý do chính mà thực vật rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột tốt là do hàm lượng chất xơ của chúng. Ví dụ, một chén dâu tây cắt lát chứa khoảng 3,5 gam chất xơ.

Chất xơ chính được tìm thấy trong dâu tây là chất xơ không hòa tan, và chất xơ này được biết là đi qua đường tiêu hóa một cách nguyên vẹn, từ đó giúp giữ cho quá trình tiêu hóa của bạn diễn ra thường xuyên.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng trầm cảm

Dâu tây không chỉ ngon mà còn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Đúng vậy, những quả dâu tây thơm ngon giúp cải thiện tâm trạng nhưng chúng cũng là một nguồn folate tốt, với một cốc dâu tây cắt lát cung cấp 39,8 microgam folate. Một số nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra rằng những người được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm có mức folate thấp hơn so với những người không bị trầm cảm. Chính vì vậy, tiêu thụ nhiều folate sẽ không chữa khỏi chứng trầm cảm, nhưng đáp ứng nhu cầu folate có thể giúp hỗ trợ điều trị trầm cảm.

Trên đây là 8 lợi ích được khoa học chứng minh khi ăn dâu tây. Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay dâu tây vào thực đơn hàng ngày nào?!