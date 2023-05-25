TOP 6 thực phẩm ăn sáng tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn!

Sức khỏe đường ruột của bạn đóng một vai trò không thể thiếu đối với sức khỏe tổng thể của bạn, với hàng nghìn tỷ vi khuẩn trong đường tiêu hóa của bạn đóng một số vai trò khác nhau. Chúng bao gồm từ việc giúp tiêu hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hấp thụ khoáng chất đến giao tiếp với hệ thống miễn dịch của bạn và kích hoạt thay đổi tâm trạng. Tuy nhiên, việc ăn sáng với các thực phẩm lành mạnh và “thân thiện” với sức khỏe đường ruột có thể còn khiến nhiều chị em bối rối. Đừng lo lắng, đã có list 6 thực phẩm ăn sáng tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn ở ngay bài viết dưới đây! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cho dù được rắc lên bột yến mạch, trộn vào sữa chua hay thêm vào sinh tố, quả óc chó là một nguyên liệu đa năng có thể được sử dụng để nâng cao bữa sáng của bạn và hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.

Nếu bạn đang muốn làm món sinh tố lắc cho bữa sáng của mình, thì thêm kefir vào chính là một cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Cụ thể, Kefir là một loại thức uống lên men từ sữa có chứa vi khuẩn sống để hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Mặc dù tương tự như sữa chua, nhưng kefir đã được phát hiện có chứa men vi sinh nhiều hơn ba lần so với sữa chua thông thường. Theo một bài đánh giá trên Frontiers in Microbiology, thực phẩm chứa vi khuẩn có lợi có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột bằng cách đưa các loài hoặc chủng mới vào đường tiêu hóa. Chúng cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi đã có sẵn.

Một nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ quả óc chó có liên quan đến những thay đổi tích cực đối với hệ vi sinh vật đường ruột. Cụ thể, những người ăn 42 gam quả óc chó mỗi ngày trong ba tuần đã giảm axit mật thứ cấp, có thể đóng một vai trò trong ung thư ruột kết, viêm nhiễm và các bệnh về đường tiêu hóa.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn quả óc chó mang lại sự gia tăng vi khuẩn đường ruột "tốt".

Bột yến mạch

Bột yến mạch nổi tiếng vì nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như giảm cholesterol LDL và kiểm soát lượng đường trong máu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó cũng có thể có tác động tích cực đến đường ruột của bạn. Yến mạch, đặc biệt là yến mạch được cắt và cán mỏng, cung cấp một trong những nguồn beta-glucan cao nhất, một loại chất xơ hòa tan có thể lên men. Chất xơ này có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi, chẳng hạn như Bifidobacterium, có thể giúp kích thích hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo tiêu thụ yến mạch và các sản phẩm từ yến mạch ít hoặc không thêm đường nhé!

Mận khô

Nếu bạn đang muốn bắt đầu ngày mới bằng cách tăng cường hoạt động đều đặn và ngăn ngừa táo bón, thì mận khô chính là lựa chọn của bạn. Mận khô rất đa năng; bạn có thể thêm chúng vào bột yến mạch, ngũ cốc lạnh hoặc bánh kếp.

Theo The Nutrition Twins, các nhà khoa học không hoàn toàn chắc chắn về cách thức hoạt động của mận khô. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng tin rằng đó là sự kết hợp của chất xơ prebiotic, chất chống oxy hóa và sorbitol—một loại rượu đường mà cơ thể chuyển hóa chậm. Chất xơ prebiotic sẽ ảnh hưởng tích cực đến vi khuẩn trong đường ruột của bạn bằng cách cung cấp thức ăn cho vi khuẩn sinh học có lợi và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Các loại đậu

Đậu có thể không được coi là thực phẩm điển hình cho bữa sáng của bạn, nhưng chúng là một lựa chọn tuyệt vời, tốt cho đường ruột để bắt đầu ngày mới. Đậu là một loại chất xơ hòa tan chủ yếu, được tiêu hóa chậm để tăng cảm giác no. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo với các loại đậu vì chúng cực kỳ dễ chế biến và có thể cho vào bất kỳ món ăn nào.

Nước chanh

Bắt đầu thói quen ăn sáng buổi sáng của bạn với một cốc nước chanh lớn có thể giúp định hướng quá trình tiêu hóa, theo Nutrition Twins.

Cụ thể, sự kết hợp giữa nước và axit trong chanh hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách giúp phân hủy thức ăn để cơ thể bạn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời làm mềm phân để đường tiêu hóa có thể bắt đầu một ngày mới bằng cách loại bỏ chất thải và độc tố khỏi ruột.

Chanh cũng chứa polyphenol mạnh - vi chất dinh dưỡng bảo vệ các mô của cơ thể chống lại stress oxy hóa và các bệnh lý liên quan như ung thư, bệnh tim mạch vành và chứng viêm. Điều này dường như cũng để bảo vệ hệ vi sinh vật chống lại các tác động xấu của lão hóa.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyên bạn nên múc một số phần bên trong của quả chanh vào nước của bạn, vì đó là nơi có thể tìm thấy pectin. Pectin là một loại chất xơ kích thích hệ vi sinh vật khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển của các loại men vi sinh như Bifidobacterium.

Trên đây là danh sách 6 thực phẩm ăn sáng tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với những thực phẩm khiến đường ruột của bạn “sạch trơn” và “vui vẻ” ở bài viết trên nhé! Chúc các chị em sẽ luôn bắt đầu ngày mới với một nguồn năng lượng cao nhất và sức khỏe tốt nhất nhé!