Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 4 lợi ích sức khỏe hàng đầu từ quả lựu!

Theo nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Thực phẩm, lựu đã là một loại thực phẩm chủ yếu trong các nền văn hóa khác trong hàng nghìn năm. Có nguồn gốc từ Iran và Bắc Ấn Độ, trái cây ngọt từ lâu đã được trồng và ăn trên khắp các vùng Địa Trung Hải của Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Chúng đã xuất hiện trong nghệ thuật và thần thoại Ai Cập cổ đại, và thậm chí chúng còn được nhắc đến trong Cựu Ước của Kinh thánh.

Nước ép lựu và hạt lựu đều mang lại một số lợi ích dinh dưỡng ấn tượng. Dưới đây là bảng phân tích dinh dưỡng cho mỗi khẩu phần.

Cũng như lịch sử phong phú, quả lựu có một số lợi ích đặc biệt hữu ích với sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là 4 lợi ích sức khỏe hàng đầu của quả lựu mà bạn cần biết. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Dinh dưỡng từ nước ép lựu

Theo USDA, 1 cốc nước ép lựu chứa:

134 calo

0g chất đạm

0,7g chất béo

33g chất bột đường

0g chất xơ

533 mg kali

60ug folate

22mg natri

Dinh dưỡng từ hạt lựu

Theo USDA, 3/4 cốc hạt lựu chứa:

120 calo

2g chất đạm

2g chất béo

26g chất bột đường

6g chất xơ

15 mg vitamin C

280 mg kali

0mg natri

Top 4 lợi ích sức khỏe hàng đầu từ quả lựu

Đây chỉ là một số lợi ích mà bạn sẽ nhận được khi thường xuyên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống của mình.

1. Sức khỏe tiêu hóa

Trước tiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng: Lựu có chứa rất nhiều chất xơ. Theo đó, hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị phụ nữ trưởng thành nên ăn 22-28 gam chất xơ mỗi ngày và nam giới trưởng thành nên ăn 28-34 gam chất xơ mỗi ngày. Vì 1/2 cốc hạt lựu chứa 3,5 gam chất xơ, bạn có thể giảm đáng kể mục tiêu chất xơ bằng cách thêm lựu vào bát sữa chua buổi sáng.

Một trong những lợi ích ngay lập tức nhất của việc cung cấp đủ chất xơ là sức khỏe tiêu hóa tốt hơn. Theo tài nguyên của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, MedlinePlus, cung cấp đủ chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón—hai lợi ích mà bạn có thể nhận thấy ngay. Một điều cần lưu ý là bạn sẽ chỉ nhận được chất xơ khi ăn hạt lựu chứ không phải từ việc uống nước ép lựu.

2. Sức khỏe tim mạch

Nhận đủ chất xơ — bao gồm cả chất xơ có trong hạt lựu — cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo một đánh giá năm 2021 trong Báo cáo Tim mạch Hiện tại, những người có lượng chất xơ hấp thụ cao nhất sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm này là do chất xơ có khả năng làm giảm cholesterol LDL (có hại), giảm huyết áp và giảm viêm. Bên cạnh đó, lựu cũng có hàm lượng kali cao, một chất dinh dưỡng quan trọng giúp ngăn ngừa huyết áp cao - một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

3. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Các chuyên gia cho biết, nước ép lựu có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Clinical Nutrition ESPEN cho thấy những người tham gia mắc bệnh tiểu đường Loại 2 uống khoảng 7 ounce nước ép lựu mỗi ngày đã hạ huyết áp (cả tâm thu và tâm trương) sau sáu tuần. Và một bài đánh giá năm 2019 trong Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng Phân tử cũng cho thấy nước ép lựu giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid (cách cơ thể bạn phân hủy và sử dụng chất béo) ở những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2. Tất cả những điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở bệnh nhân tiểu đường Loại 2 - những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Theo một đánh giá năm 2022 về Chất chống oxy hóa, cũng có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng một số hợp chất trong quả lựu có thể liên quan đến lượng đường trong máu tốt hơn và có thể bảo vệ chống lại stress oxy hóa và tổn thương tế bào (2 nguyên nhân có thể làm xấu đi tình trạng sức khỏe của những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2) .

4. Tính chất chống oxy hóa

Lựu có hàm lượng anthocyanin cao, là chất chống oxy hóa mạnh và cũng là nguyên nhân tạo nên màu đỏ ruby ​​đẹp mắt của chúng. Những chất chống oxy hóa này là lý do chính khiến các chuyên gia đang xem xét những lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của quả lựu.

Cụ thể, viêm mãn tính ở mức độ thấp được biết đến là nguyên nhân gốc rễ của nhiều tình trạng mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, huyết áp cao và bệnh tiểu đường Loại 2. Theo một đánh giá năm 2021 trên Tạp chí Dinh dưỡng Chức năng Quốc tế, các chuyên gia tin rằng chất chống oxy hóa có trong quả lựu có thể giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm đó và do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này và các tình trạng sức khỏe khác.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 4 lợi ích sức khỏe hàng đầu của quả lựu. Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời này cùng hương vị ngọt thơm hấp dẫn, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay lựu hoặc nước ép lựu vào thực đơn hàng ngày của mình, để có một sức khỏe tổng thể tốt nhất nào!?