5 thức uống tốt nhất khi bạn cần tăng năng lượng!

Dinh dưỡng 24/05/2023 13:00

Cà phê chắc chắn nằm trong danh sách này, nhưng có những thức uống khác cung cấp năng lượng khi bạn cần nhất.

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Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy uể oải và cần được vực dậy. Trên thực tế, khoảng một phần ba người lao động ở Hoa Kỳ cho biết họ bị kiệt sức về cảm xúc, trong khi gần một nửa cho biết họ mệt mỏi về thể chất, theo dữ liệu năm 2022 từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. Tất cả điều đó tạo nên rất nhiều sự chậm trễ.

Những lúc thế này, một số đồ uống có thể là một giải pháp nhanh nhất và hiệu quả để giúp bạn tăng nguồn năng lượng khi cần thiết. Cụ thể là những loại đồ uống nào? Hãy cùng khám phá ngay 5 thức uống tốt nhất khi bạn cần tăng năng lượng ở bài viết dưới đây nhé!

TOP 5 thức uống giúp “up” nguồn năng lượng của bạn

Nước lọc

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Cảm thấy hơi uể oải? Bạn có thể cần nước chứ không phải cà phê. Sao lại thế? Bởi cơ thể bạn có thể bị mất nước. Điều này ảnh hưởng đến các tế bào trong cơ và não của bạn, và bạn có thể cảm thấy điều đó giống như sương mù não hoặc thờ ơ. Thật vậy, mọi tế bào trong cơ thể bạn đều cần nước để hoạt động. Nếu không có đủ nước trong cơ thể bạn, điều này có nghĩa là mọi tế bào sẽ bị thiếu nước và — mặc dù nó vẫn có thể hoạt động với lượng nước ít ỏi — nhưng nó sẽ hoạt động kém tối ưu hơn.

Cụ thể, trong một nghiên cứu năm 2019 về các nam sinh viên Trung Quốc được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, mất nước khiến mọi người cảm thấy kém năng lượng hơn, tâm trạng kém hơn, cùng với các vấn đề về trí nhớ và sự chú ý.

Về lượng nước bạn nên uống, phụ nữ nên nhắm tới 8 ly nước đầy trong tổng chất lỏng từ thức ăn và đồ uống mỗi ngày; đối với nam giới, đó là 11 ly nước. 

Cà phê

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Tất nhiên, cà phê nằm trong danh sách này. Cà phê chứa caffein, một chất kích thích liên kết với các thụ thể adenosine trong não. Trong đó, adenosine khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, nhưng caffein ngăn quá trình đó xảy ra, điều này cuối cùng khiến bạn tỉnh táo và minh mẫn hơn.

Cà phê mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim đến một bộ não khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, có một số điều cần nhớ nếu bạn có thói quen lấy cà phê thay cho bữa sáng của nhiều người. Caffeine có thể cung cấp năng lượng trong thời gian ngắn, nhưng năng lượng bạn nhận được từ thức ăn vào buổi sáng có nhiều khả năng giúp bạn duy trì năng lượng trong suốt cả ngày. Ngoài ra, hãy chú ý đến lượng đường trong ly cà phê của bạn. Đường cũng có thể tạm thời làm tăng năng lượng của bạn, nhưng bạn cũng có nhiều khả năng bị suy giảm năng lượng do lượng đường trong máu dao động.

Sinh tố

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Không giống như nước, cà phê hoặc trà, một ly sinh tố được pha chế hợp lý có chứa các chất dinh dưỡng đa lượng như carbohydrate, protein, chất béo, cung cấp calo để cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn. Ngoài ra, sinh tố cũng là một nguồn cung cấp nước từ chất lỏng, đá và trái cây được thêm vào. Nhưng chỉ vì nó là một loại sinh tố không có nghĩa là nó tự động tốt cho sức khỏe, bởi một số loại có thể được bổ sung đường. Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng món sinh tố của bạn được làm từ nguồn protein (ví dụ: bột protein, sữa chua hoặc sữa), chất béo lành mạnh (ví dụ: bơ hạt, bơ) và carbohydrate giàu chất xơ (ví dụ: trái cây và rau) để chuẩn healthy nhất nhé!

Trà Matcha

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Căng thẳng là một sự cản trở năng lượng của bạn; nó có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức nhanh chóng. Nếu bạn đang rơi vào tình trạng căng thẳng, hãy thử một ly matcha nóng hoặc đá. 

Theo một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Nghiên cứu dinh dưỡng, một người trưởng thành khỏe mạnh tiêu thụ 2 gam matcha (khoảng 1 thìa cà phê) mỗi ngày trong hai tuần có chức năng nhận thức tốt hơn trong và sau tình trạng căng thẳng so với nhóm dùng giả dược.

Cụ thể, Catechin trong trà chống lại tác hại của các gốc tự do lên não. Bên cạnh đó, matcha cũng có theanine, một hợp chất được biết là có tác dụng tăng cường sự chú ý và một số caffein để tạo cảm giác sảng khoái.

Nước ép củ dền

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Nước ép củ dền có thể không phải là lựa chọn đầu tiên của bạn trong đồ uống, nhưng nó có thể tăng hiệu suất tập luyện của bạn. Một bài đánh giá có hệ thống được xuất bản vào năm 2020 trên tạp chí Đánh giá phê bình về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng cho thấy nước ép củ dền giúp giảm mệt mỏi trong quá trình chạy nước rút, trong khi nghiên cứu khác xuất bản vào năm 2020 trên tạp chí Chất dinh dưỡng kết luận rằng nước ép củ dền giúp cải thiện hiệu suất khi tập thể dục sức bền.

Cụ thể, củ dền chứa nitrat, được chuyển đổi thành oxit nitric, một phân tử giúp làm giãn mạch máu để cải thiện lưu lượng máu, do đó tăng lượng oxy cho cơ và não - thứ có thể giúp bạn cảm thấy như thể bạn không làm việc quá sức (và do đó có nhiều năng lượng hơn để giải quyết bài tập thể chất).

Trên đây là top 5 thức uống tốt nhất khi bạn cần tăng năng lượng. Với những lúc cơ thể “hết pin”, hãy nạp ngay một trong những loại nước này để nâng nguồn năng lượng và giúp não bộ của bạn hoạt động minh mẫn hơn nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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