TOP 7 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn nho!

Nho là một trong những loại trái cây ngọt thơm, mọng nước với đa dạng màu sắc và kích thước, nhưng điểm chung là tất cả các loại nho đều ngon theo cách riêng. Nhưng liệu loại quả này có tốt cho bạn không? Các chuyên gia đã tiết lộ về 7 lợi ích tuyệt vời từ việc ăn nho ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Nho là nguồn cung vitamin K dồi dào, chứa hơn 18% lượng khuyến nghị hàng ngày của bạn trên mỗi cốc chất dinh dưỡng, giúp hỗ trợ sức khỏe của xương, cũng như ít chất béo, natri và cholesterol. Chúng cũng có khoảng 84% là nước, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một lượng nước tức thì khi nhai chúng. Bạn có thể ăn nho ngay trên cây, trộn chúng thành sinh tố, trộn chúng vào món salad hoặc thậm chí đông lạnh chúng để tạo thành một món ăn giống như kem que.

104 calo

1,1 gam chất đạm

0,2 gam chất béo

27,3 gam carbs

1,4 gam chất xơ

23,4 gam đường

4,83 miligam vitamin C (5% DV)

0,13 miligam vitamin B6 (8% DV)

22 microgam vitamin K (18% DV)

288 miligam kali (6% DV)

Vì vậy, nho có tốt cho bạn không?

Top 7 lợi ích từ việc ăn nho

1. Duy trì vẻ ngoài và kéo dài tuổi thọ của bạn

Bạn đang tìm cách giữ sức khỏe và vẻ ngoài rạng rỡ của mình? Hãy cân nhắc đóng gói một số nho trong túi đồ ăn trưa của bạn nhé! Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng ý nghĩa của nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng ăn nhiều nho hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn, đồng thời duy trì vẻ trẻ trung rạng rỡ cho những năm tháng vàng son của bạn.

Điều này là do nho có chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa tự nhiên có thể ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa, giảm thiểu viêm nhiễm và hỗ trợ các quá trình tế bào giúp điều hòa quá trình lão hóa và chết tế bào. Resveratrol cũng liên quan đến việc cải thiện chất lượng da và thậm chí có thể giúp hỗ trợ mọc tóc.

2. Hỗ trợ giảm viêm

Chứng viêm mãn tính có liên quan đến bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh Alzheimer, bệnh tiểu đường loại 2, viêm khớp và các tình trạng nghiêm trọng khác. May mắn thay, nho chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin K, polyphenol, catechin và anthocyanin—tất cả đều có thể giúp giảm viêm.

Ngoài ra, nho - đặc biệt là nho đỏ - được biết là rất giàu resveratrol, hợp chất giúp bảo vệ chống viêm. Cụ thể, resveratrol cung cấp một lớp lót bảo vệ mạch máu để ngăn ngừa tổn thương, do đó ngăn ngừa viêm tim. Các nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng dùng chiết xuất bột nho có thể làm tăng mức độ của các hợp chất chống viêm trong máu của bạn.

3. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Nho là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời; một cốc nho chiếm hơn 5% giá trị khuyến nghị hàng ngày của loại vitamin này. Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu có lợi cho hệ thống miễn dịch của bạn, điều này có thể giải thích tại sao các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra rằng chiết xuất từ vỏ quả nho có thể bảo vệ chống lại vi rút cúm.

Trên thực tế, nghiên cứu năm 2013 so sánh tác dụng tăng cường miễn dịch của hàng trăm loại thực phẩm đã phát hiện ra rằng nho đỏ nổi bật — chủ yếu là do chất resveratrol trong nho, loại chất này cũng hoạt động với vitamin D để tăng biểu hiện của một gen cụ thể liên quan đến chức năng miễn dịch.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một cốc nho chứa 288 miligam kali ấn tượng, đóng vai trò chính trong việc hạ huyết áp. Không chỉ vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nho đỏ có chứa các hợp chất có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL "xấu".

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: các polyphenol trong nho đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch). Cụ thể, chúng làm được điều này bằng cách loại bỏ các gốc tự do nhưng cũng cải thiện chức năng của các mô và giúp tránh cho cholesterol LDL bị hư hại và dính vào thành mạch máu. Không chỉ vậy, chúng cũng giúp duy trì tính đàn hồi của các mạch máu, do đó làm giảm huyết áp và giữ các tiểu cầu không dính vào nhau và tạo ra các cục máu đông.

5. Hỗ trợ sức khỏe nhận thức

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nho không chỉ hỗ trợ sức khỏe thể chất của bạn mà còn cả sức khỏe nhận thức của bạn.

Cụ thể, nho giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp giảm thiểu stress oxy hóa trong não, có thể bảo vệ não của bạn khỏi suy giảm nhận thức và mất trí nhớ khi bạn già đi. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 đã phát hiện ra rằng khi người lớn bổ sung nho hàng ngày, họ đã cải thiện điểm kiểm tra về khả năng chú ý, trí nhớ và ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, nho cũng có thể cải thiện lưu lượng máu đến não, do đó cải thiện sự tập trung hàng ngày của bạn.

Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng resveratrol, một chất chống oxy hóa đặc biệt được tìm thấy chủ yếu trong vỏ nho, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm viêm trong não và cũng loại bỏ peptide amyloid-beta, có liên quan đến sự tiến triển của bệnh này.

6. Cải thiện huyết áp của bạn

Khi huyết áp cao không được kiểm soát, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ: bệnh tim và đột quỵ. Nhưng tin tốt là có rất nhiều cách liên quan đến chế độ ăn uống để giúp kiểm soát và ngăn ngừa huyết áp cao, bao gồm cả ăn nho.

Cụ thể, ăn nho có thể giúp cân bằng huyết áp vì chúng chứa nhiều kali và ít natri. Như CDC lưu ý, quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp. Và lượng kali trong nho sẽ giúp hạ huyết áp bằng cách giúp làm giãn tĩnh mạch và động mạch, đồng thời thải natri dư thừa ra ngoài.

7. Bạn có thể ngủ ngon hơn

Nho là một bữa ăn nhẹ buổi tối tuyệt vời vì chúng có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và có một giấc ngủ chất lượng hơn. Tại sao? Vì loại quả này có chứa một lượng nhỏ melatonin, loại hormone giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức của cơ thể bạn. Hãy thử ăn nho một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ nhé. Tuy nhiên, hãy chú ý đến kích thước khẩu phần ăn của bạn, nếu không bạn có thể vô tình nạp quá nhiều đường, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn đấy!

Trên đây là tổng hợp top 7 lợi ích từ việc ăn nho. Với hương vị thơm ngon hấp dẫn và những lợi ích tuyệt vời như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào thực đơn mỗi ngày để có được một sức khỏe tốt nhất nào?!